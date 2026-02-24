EU:n kauppa Venäjän kanssa romahti – tuonti pudonnut 90 prosenttia

EU:n kauppa Venäjän kanssa on vähentynyt merkittävästi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa päivälleen neljä vuotta sitten. EU on asettanut useille tuotteille tuonti- ja vientirajoituksia, minkä seurauksena vienti Venäjälle on vähentynyt 61 prosenttia ja tuonti Venäjältä 90 prosenttia vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen ja vuoden 2025 neljännen neljänneksen välillä, osoittavat Eurostatin tuoreet tilastot.

Tuonti Venäjältä kasvoi vuoden 2025 neljännellä neljänneksellä 0,3 miljardilla eurolla edelliseen neljännekseen verrattuna, kun taas vienti supistui 0,1 miljardilla eurolla. Tämän seurauksena EU:n kauppatase Venäjän kanssa oli 1,5 miljardia euroa ylijäämäinen. Tämä on kolmas peräkkäinen neljännes, jolloin kauppatase on ylijäämäinen. Eurostatin mukaan tällainen ylijäämä on lisäksi ennennäkemätön koko aikasarjassa, joka alkaa vuodesta 2002.

Venäjältä tuotua nesteytettyä maakaasua (LNG) ei ole täysin sanktioitu EU:ssa. LNG:n tuonti Venäjältä väheni sodan alussa, mutta alkoi kasvaa uudelleen vuonna 2023. Venäjän osuus EU:n LNG-tuonnista laski 21 prosentista vuonna 2021 16 prosenttiin vuonna 2025. Laskusta huolimatta Venäjä oli edelleen EU:n toiseksi suurin toimittaja Yhdysvaltojen jälkeen.

Venäjän osuus EU:n putkimaakaasun tuonnista laski 45 prosentista vuonna 2021 16 prosenttiin vuonna 2025. Venäjän osuuden säilymistä merkittävänä selittää se, että osa EU-maista sai väliaikaisia poikkeuksia, koska niiden infrastruktuuri ei mahdollista nopeaa siirtymistä vaihtoehtoisiin toimittajiin.

EU:n kielto venäläisen raakaöljyn merikuljetuksille sekä myöhempi jalostettujen öljytuotteiden tuontikielto ovat johtaneet näiden tuotteiden tuonnin merkittävään vähenemiseen. Venäjän osuus EU:n öljytuonnista laski 29 prosentista (vuoden 2021 ensimmäinen neljännes) vain 1 prosenttiin (vuoden 2025 neljäs neljännes).

Lannoitteisiin ei ole kohdistunut rajoituksia tai tuontitulleja ennen vuoden 2025 puoliväliä, jolloin EU asetti tulleja ja valvontatoimia tietyille venäläisille ja valkovenäläisille lannoitteille. Vuonna 2025 Venäjä oli edelleen EU:n suurin lannoitteiden toimittaja. Sen osuus EU:n ulkopuolisesta lannoitetuonnista laski 28 prosentista vuonna 2021 16 prosenttiin vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä.

Myös EU:n nikkelituonti Venäjältä on lähes puolittunut sodan alkamisen seurauksena.

EU vie Venäjälle edelleen laajan valikoiman tuotteita. Vuosien 2021 ja 2025 välillä muun muassa koneiden ja laitteiden, ajoneuvojen, sähkökoneiden ja muovin vienti Venäjälle vähenivät merkittävästi. Sen sijaan lääkevienti on noussut: lääkevienti Venäjälle oli viime vuonna 9747 miljoonaa euroa, mikä on selvästi edellisvuosia enemmän.