EU uhkaa Irania uusilla pakotteilla

Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Kaja Kallas väläyttää Politico-lehden haastattelussa uusia pakotteita Iranille.
– EU:lla on jo laajat pakotteet Irania vastaan – niitä kohtaan, jotka ovat vastuussa ihmisoikeusrikkomuksista, ydinaseiden leviämisestä ja Teheranin tuesta Venäjän sodalle Ukrainassa – ja olen valmis ehdottamaan lisäpakotteita vastauksena hallinnon brutaaliin toimintaan mielenosoittajien tukahduttamisessa, Kaja Kallas sanoo Politicolle.
Mielenosoitukset ovat jatkuneet Iranissa yli kaksi viikkoa, ja ne ovat levinneet kaikkiin maakuntiin. Arvioiden mukaan satoja ihmisiä on kuollut, kun hallinto on yrittänyt tukahduttaa väkivalloin maanlaajuisia mielenosoituksia. Joidenkin arvioiden mukaan kuolleiden määrä voi olla jopa tuhansia.
– Hallinnolla on pitkä historia mielenosoitusten murskaamisesta, ja näemme turvallisuusjoukkojen reagoivan niihin kovaotteisesti, Kallas sanoo.
– Kansalaiset taistelevat itse valitsemansa tulevaisuuden puolesta ja riskeeraavat kaiken tullakseen kuulluiksi.
Kiihtyvän inflaation takia alkaneissa mielenosoituksissa vaaditaan Iranin ylimmän johtajan, ajatolla Ali Khameneinin hallinnon kaatamista.
LUE MYÖS:
Šaahin poika on hävittäjälentäjä, joka kannustaa nyt Iranin mielenosoittajia