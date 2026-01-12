Uusi arvio Iranin kuolonuhreista – hallinnon joukkojen julma keino järkyttää

Iranin levottomuuksissa maan turvallisuusjoukkojen tappamien mielenosoittajien määrän pelätään olevan jo tuhansia. Internetin katkaisusta huolimatta julki on tullut puhelimella kuvattuja videoita, joissa kuorma-autoihin asennetut konekiväärit tulittavat asuinkatuja, ampumahaavauhreja virtaa sairaaloihin ja ruumishuoneilla on satoja ruumiita, yhdysvaltalainen Time-lehti kertoo.

Selittääkseen merkittävää kuolonuhrien määrää islamilaisen vallankumouskaartin joukot vetosivat sunnuntaina Isisin uhkaan sekä väittivät surmattuja mielenosoittajia ”Israelin ja Yhdysvaltojen palkkaamiksi terroristeiksi”. Kaksi päivää aiemmin vallankumouskaartin virkamies varoitti valtiontelevisiossa, että kadulle uskaltautuvien tulee olla valmis saamaan luodista.

Tarkkaa kuolonuhrien määrää ei kyetä vahvistamaan. Arvostettujen ihmisoikeusjärjestöjen esittämät luvut ovat nousseet satoihin, mutta nämä järjestöt laskevat vain ne vainajat, jotka on tunnistettu. Se on vaivalloista työtä viestintäkatkoksen vuoksi, joka ulottuu matkapuhelimista jopa lankapuhelimiin.

Teheranin joistakin sairaaloista saatujen tietojen pohjalta epävirallinen, ulkomailla toimiva tutkijoiden ja ammattilaisten ryhmä on kuitenkin laskenut, että protesteissa on saattanut kuolla jopa 6000 ihmistä lauantaihin mennessä. Laskelma ei ota huomioon suoraan ruumishuoneille vietyjä uhreja, jotka eivät ole olleet sairaalassa – esimerkiksi niitä satoja vainajia, jotka makasivat Kahrizakin oikeuslääketieteellisen keskuksen lattioilla ja pysäköintialueella Teheranin lähistöllä. Teheranissa on yli sata sairaalaa, joista 63 on julkisia tai sotasairaaloita.

Mielenosoitukset ovat levinneet Iranin kaikkiin 31 maakuntaan. Surmien mittakaava vaikuttaa ylittävän kaiken, mitä Iranin kaduilla on aiemmin nähty.

– Tämä on sataprosenttisesti erilaista, sanoo Shirazissa oleva mielenosoittaja, jonka mukaan protestoijat ovat tällä kertaa liikkeellä paitsi laajemmalla joukolla, myös organisoidummin ja sinnikkäämmin.

– Poliisin hyökkäykset ovat paljon, paljon väkivaltaisempia.

Hänen mukaansa perjantaina Shirazissa mielenosoituksia hillitsivät aggressiiviset turvallisuusjoukot ja lauantaina vain 15–25-vuotiaat nuoret miehet uskaltautuivat enää kaduille. Alueen sairaala kertoi Iran Wire -uutissivustolle, että se on täynnä ampumisissa loukkaantuneita potilaita ja hoitaa niitä, joiden arvioidaan selviävän.

Hallinnon väkivalta on silminnäkijöiden mukaan kiihtynyt tasaisesti. Perjantaina Teheranissa Nazemabadin kaupunginosan asukkaan mukaan turvallisuusjoukot ampuivat ilman pidäkkeitä.

– Verta on joka paikassa, seinillä, kaduilla. Tämä on katastrofaalista. He tappoivat kenet vain pystyivät, asukas kertoo.

– Ihmiset haluavat eroon nykyjärjestelmästä ja tilalle jotain parempaa. Siksi he ottavat riskin tulla ammutuiksi ja tapetuiksi, haastateltava Shirazista puolestaan sanoo.

Iranin islamistihallinto tunnetaan armottomuudestaan paitsi tappamisessa, myös vammauttamisessa, jossa metallikuulia ampuvilla mellakka-aseilla tähdätään ihmisiä silmiin.

– Näin laajan tappamisen jälkeen lähes jokainen kertoo menettäneensä serkun tai ystävän tai tuntevansa jonkun surmatun. Ja lisäksi vielä niin moni on sokeutunut, Niavaranin kaupunginosan asukas Koillis-Teheranista sanoi sunnuntaina.

LUE MYÖS:

”Kuin sotatoimialue” – Iran yrittää murskata mielenosoitukset