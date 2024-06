EU palauttaa tulleja ukrainalaisille elintarvikkeille

Euroopan unioni palauttaa tullit ukrainalaisille sokerituotteille ja kananmunille, kertoo Financial Times.

EU helpotti merkittävästi ukrainalaisten maataloustuotteiden vientiä Eurooppaan Venäjän hyökkäyksen alettua. Euroopan markkinoille pääsy on tukennut Ukrainan taloutta.

Maanviljelijät erityisesti Puolassa ovat vastustaneet ukrainalaistuotteiden vapautta päästä unionin markkinoille. Vastustus on johtanut Puolassa jopa isoihin protesteihin, joissa Ukrainan ja Puolan välisiä rajanylityspaikkoja on tukittu.

Viljakiistaksi kutsuttu maataloustuotteita koskeva kiista johti Puolan ja Ukrainan välien kiristymiseen. Maaliskuussa 2024 Ukraina ilmoitti olevansa valmis neuvottelemaan kaupankäynnin helpotusten purkamisesta.

Muun muassa Puola, Unkari ja Slovakia olivat asettaneet yksipuolisia, EU:n sääntöjä rikkovia tuontikieltoja ukrainalaistuotteille.

Uudet tullit julkistetaan perjantaina. Valkoisen sokerin tulli on 419 euroa tuhatta kiloa kohti ja raakasokerin tulli on 339 euroa tuhatta kiloa kohti. Kananmunien tulli on 30 eurosenttiä kilogrammaa kohti.

Ukrainassa maataloustuotteiden tuotanto on huomattavasti edullisempaa kuin EU:ssa. Maataloutta koskevat kysymykset ovat Financial Timesin haastatteleman EU-diplomaatin mukaan Ukrainan tulevien jäsenyysneuvotteluiden ytimessä.

– Kaikki hallituksen sanovat olevansa Ukrainan jäsenyyden puolella, mutta nähtäväksi jää. Maatalouskeskustelu tulee olemaan hyvin vaikea, hän sanoi.