EU ostaa Venäjältä niin paljon kaasua että hyökkääjä saa sillä 270000 lennokkia

Ranska, Belgia ja Espanja käyttivät enemmän rahaa venäläiseen nesteytettyyn maakaasuun (LNG) kuin Ukrainan taloudelliseen tukemiseen. Asia käy ilmi tuoreesta raportista, josta kertoo esimerkiksi EU Observer.

Nämä kolme Euroopan unionin jäsenvaltiota, jotka ovat EU:n eniten venäläistä LNG:tä tuovia maita, käyttivät nesteytettyyn maakaasuun yhteensä 34,3 miljardia euroa vuosien 2022 ja kesäkuun 2025 välisenä aikana. Samaan aikaan niiden yhteenlaskettu tuki Ukrainalle oli 21,2 miljardia euroa – eli noin 13 miljardia euroa vähemmän.

Raportin tehnyt Greenpeace havaitsi, että vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla EU kokonaisuudessaan toi 12,8 miljardia kuutiometriä venäläistä LNG:tä. Määrä oli 67 prosenttia enemmän kuin EU toi verrattuna vuoden 2021 ensimmäiseen puoliskoon, jolloin Venäjä ei vielä ollut aloittanut täysimittaista hyökkäystään Ukrainaan.

Ennen helmikuun 2022 hyökkäystä venäläinen kaasu (mukaan lukien sekä putki että LNG) kattoi 45 prosenttia Euroopan energiantarpeesta. Ukrainan täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen Eurooppa on pyrkinyt vähentämään riippuvuuttaan Venäjän energiasta, mutta kovin hyvältä siinä onnistuminen ei uuden raportin valossa vaikuta.

EU Observerin mukaan EU-komissio on äskettäin esittänyt ehdotuksen, jonka mukaan jäsenvaltiot lopettaisivat kaikkien venäläisten fossiilisten polttoaineiden tuonnin vuoteen 2027 mennessä. Suunnitelmaa ovat vastustaneet jäsenmaista Slovakia ja Unkari.

Venäjän energiaan on kohdistettu EU:n, Yhdysvaltojen ja muiden liittolaisten asettamia talouspakotteita. Putkikaasua ja nesteytettyä maakaasua on kohdeltu uudelleenlaivauskielloilla, investointirajoituksilla ja suunnitellulla tuonnin asteittaisella lopettamisella.

Uusimmassa, järjestyksessä 19. Venäjän vastaisessa pakotepaketissa, joka on vielä hyväksyttävänä, ehdotetaan että venäläisen nesteytetyn maakaasun tuonti lopetettaisiin vuoden 2026 loppuun mennessä. Tämä olisi jonkin verran aiempaa suunnitelmaa aiemmin, mitä EU Observer pitää vastauksena Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin esittämiin vaatimuksiin.

Suurimman osan Eurooppaan tulevasta nesteytetystä maakaasusta vie venäläinen Yamal LNG -yritys. Greenpeacen raportti arvioi, että yrityksen tulot ovat kasvaneet vuosien 2022 ja 2024 välillä noin 34 miljardia euroa. Tänä aikana yritys on maksanut Venäjän valtiolle veroja noin kahdeksan miljardia euroa. Tällä rahalla Venäjä on pystynyt laskennallisesti valmistamaan noin 270 000 Shahed-tyypin hyökkäysdronea. Pelkästään maaliskuussa 2025 Venäjä käytti noin tuhat shahedia Ukrainan tuhoksi joka ikinen viikko.

Kun Venäjän tuhoisasta LNG:sta luovutaan, suunnitelmana on korvata se Yhdysvalloista tulevalla LNG:lla. Vuonna 2021 EU:n nesteytetystä maakaasusta tuli Yhdysvalloista 28 prosenttia, ja vuoteen 2024 mennessä osuus oli noussut 45 prosenttiin.