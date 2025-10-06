Etätyön jäljet näkyvät: Toimistot ammottavat tyhjyyttään

Grade A -toimiston kriteerejä ovat muun muassa laadukas ja moderni rakennus tai äskettäin kattavasti remontoitu kohde, jossa on modernit tekniset järjestelmät.

Grade A -toimistot ovat energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä. Ne ovat saavutettavissa helposti julkisilla liikennevälineillä ja lähellä on pysäköintitilaa sekä palveluita, kuten ravintoloita, vähittäiskauppoja ja hotelleja.

Lähde: Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli