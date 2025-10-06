Etätyön jäljet näkyvät: Toimistot ammottavat tyhjyyttään

Pääkaupunkiseudun keskeisillä toimistoalueilla oli syyskuun 2025 lopussa tyhjää toimistotilaa 750 000 neliömetriä. Keskimääräinen vajaakäyttöaste oli 17,1 prosenttia. Asia ilmenee Helsinki Research Forumin tuoreista tiedoista.
Vajaakäyttö väheni merkittävästi Aviapoliksessa ja nousi Sörnäisissä.
Myös niin sanottujen Grade A -toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste on noin 9,8 prosenttia. Edelliseen kvartaaliin verrattuna vajaakäyttöaste kasvoi reilun prosenttiyksikön. Grade A -tilakanta käsittää noin 21 prosenttia kaikesta tarkastelun alla olevasta toimistokannasta.
Mikä on Grade A -kiinteistö?
Grade A -toimiston kriteerejä ovat muun muassa laadukas ja moderni rakennus tai äskettäin kattavasti remontoitu kohde, jossa on modernit tekniset järjestelmät.
Grade A -toimistot ovat energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä. Ne ovat saavutettavissa helposti julkisilla liikennevälineillä ja lähellä on pysäköintitilaa sekä palveluita, kuten ravintoloita, vähittäiskauppoja ja hotelleja.
Lähde: Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli
Määrä kuitenkin vaihtelee alueittain: ydinkeskustassa Grade A edustaa 44 prosenttia tilakannasta, kun taas valtaosassa alueita Grade A:n osuus on alle 20 prosenttia. Tämä on huomioitava tietoja tulkittaessa, sillä useimmilla osamarkkina-alueilla tieto perustuu vain muutamaan kohteeseen.
Toimistotilan vajaakäytön taustalla on viime vuosina yleistynyt etätyö. Etätyön myötä osa yrityksistä on luopunut kokonaan toimitiloistaan tai vaihtanut tilansa pienemmiksi.
Helsinki Research Forum on kiinteistöalan asiantuntijayritysten tutkimusfoorumi, jonka tavoitteena on parantaa Helsingin toimistomarkkinoista julkaistavan tiedon laatua ja läpinäkyvyyttä. Yhteistyössä ovat mukana tällä hetkellä CBRE, JLL, Cushman & Wakefield, Colliers ja KTI Kiinteistötieto. Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli toimii Research Forumin kumppanina ja tarjoaa tekniset puitteet toiminnalle.
LUE MYÖS:
Pia Kauma varoittaa: Liika etätyö hyydyttää Suomen talouden
Yli puolet yrityksistä pelkää etätyön hidastavan talouskasvua
Kiellettiinkö sinulta etätyöt? Näillä aloilla se onnistuu silti