Espoo pyytää anteeksi siltaonnettomuudessa loukkaantuneilta

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kertoo olevansa järkyttynyt ja syvästi pahoillaan Tapiolan siltaonnettomuudesta.

Kauppakeskus Ainoan eteläisen uloskäynnin vieressä sijaitsevalla Itätuulenkujalla romahti torstaina aamulla tilapäinen kävelysilta. Onnettomuudessa loukkaantui useita Helsingin Kalasataman peruskoulun kahdeksasluokkalaisia. Loukkaantuneella ei ole hengenvaaraa.

Jukka Mäkelän mukaan kaupunki tekee kaikkensa, jotta onnettomuuden syyt selvitetään huolella.

– Tapiolassa tapahtui aamulla sortumaonnettomuus, jossa loukkaantui useita koululaisia. Loukkaantuneet ovat hoidossa HUSin sairaaloissa. Haluan omasta ja Espoon kaupungin puolesta pyytää anteeksi kaikilta loukkaantuneilta, ja toivoa voimia loukkaantuneille ja omaisille, Jukka Mäkelä tviittaa.

Onnettomuuskohta sijaitsee työmaalla, jonka yhteydet on hoidettu tilapäisillä kulkureiteillä. Ylityskohtia on kaksi, joissa toinen romahti aamulla. Sortunut yhteys on kaupungin vastuulla. Sen suunnittelu ja toteutus oli tilattu telinetoimittajalta.

Espoon mukaan siltojen kunto on tarkastettu viikoittain ja edellisen kerran perjantaina 5. toukokuuta. Siitä on kirjattu tarkastuspöytäkirja. Onnettomuustutkintakeskus selvittää sortumisen syytä.

Tietyt osat kulkureiteistä ovat muiden toimijoiden vastuulla. Espoon kaupunki varmistaa, että kaikki alueen sillat tarkastetaan viipymättä.

Tapaus on johtanut toimenpiteisiin myös Helsingissä. Pormestari Juhana Vartiainen sanoo esittäneensä kaupunkiympäristön toimialalle pyynnön tarkastaa Helsingin kaikkien väliaikaisten rakennelmien turvallisuus ja raportoida tuloksesta.

– Nyt keskitymme onnettomuudessa osallisena olleiden ja heidän läheistensä sekä Kalasataman kouluyhteisön tukemiseen, Juhana Vartiainen kirjoittaa Twitterissä.

