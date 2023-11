Erilainen venäläisarvio: Kremlin sumutuskampanja on nyt ennennäkemätön

Vuonna 2024 järjestettäviä Venäjän presidentinvaaleja pohjustetaan toimittaja Andrei Pertsevin mukaan erittäin kalliilla ja tiivistahtisella kampanjalla, jonka päämääränä on varmistaa Vladimir Putinin uudelleenvalinta mahdollisimman ylivoimaisen äänivyöryn turvin.

– Äänestys tulee tapahtumaan lukuisten tapahtumien, kuten Putinin aikakauden saavutuksia esittelevän valtavan näyttelyn, kuukausia kestävän isänmaallisen kilpailun ja kansainvälisen nuorisofestivaalin, siivittämänä, riippumattomassa verkkolehti Meduzassa työskentelevä Pertsev sanoo Carnegie-ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Ennennäkemättömän massiivisten järjestelyjen taustalla häärii hänen mukaansa Venäjän presidentinhallinnon sisäpolitiikasta vastaava kakkosmies Sergei Kirijenko.

– Tarkoituksena on luoda teatraalinen mielikuva kukoistavasta maasta ja samalla pönkittää illuusiota aidosti demokraattisista vaaleista, mikä auttaa legitimoimaan Putinille epäilemättä suuren voiton takaavat viralliset tulokset, Pertsev toteaa.

Huipputeknologian paratiisi

Moskovassa avattiin marraskuun alussa laajamittainen Venäjää esittelevä näyttely, jonka nimi on lakonisesti Venäjä. Puitteet huhtikuuhun 2024 jatkuvalle näyttelylle tarjoaa ”yleisvenäläinen messukeskus” – kymmenistä paviljongeista koostuva diktaattori Josif Stalinin aikainen näyttelypuisto. Järjestelytoimikuntaa johtaa Kirijenko, ja tavoitteena on Pertsevin mukaan ennen kaikkea tasoittaa tietä Putinin uudelleenvalinnalle.

– Näyttelyn materiaali on koottu Venäjän alueiden, valtionyhtiöiden ja muiden suurten yritysten toimesta ja siinä keskitytään teknologiaan. Siinä esitellään saavutuksia – osittain kylläkin kyseenalaisia – ja ne on ilmeisesti räätälöity sen mukaan, mitä vanhempi venäläinen – vaikkapa Putin – saattaa kuvitella ajatellessaan tietotekniikkaa ja huipputeknologiaa. Näyttely on täynnä kehittyneen teknologian karkeita jäljitelmiä, kuten mielikuvituksellisia liikennevälineitä, loputtomia interaktiivisia näyttöjä ja tilaisuuksia kokea lisättyä todellisuutta, Pertsev sanoo.

– Kuvernöörit, julkkikset ja valtion omistamat uutiskanavat mainostavat näyttelyä kiivaasti. Vaalien lähestyessä venäläiset on saatava vakuuttuneiksi siitä, että Putin on tehnyt heidän maastaan kehittyneen korkean teknologian paratiisin, jossa elintaso nousee ja infrastruktuuri on käytännössä täydellinen, Pertsev toteaa.

Myös erilaisia kilpailuja ja arpajaisia järjestetään hänen mukaansa nyt ennennäkemättömän laajasti. Aikaisemmin palkintoja on käytetty äänestäjien kalasteluun vain yksittäisillä alueilla, mutta tällä kertaa samaa keinoa sovelletaan valtakunnallisessa mittakaavassa. Palkintoina on muun muassa 30 asuntoa ja satoja matkoja eri puolille Venäjää.

Putinin tapahtumatoimisto

Toinen ennen vaaleja järjestettävä suurtapahtuma on Pertsevin mukaan kansainvälinen nuorisofestivaali Sotšissa Mustanmeren rannalla. Tapahtuman verkkosivuilla väitetään, että kyseessä on maailman suurin nuorisotapahtuma. Järjestelykomitean johtajana toimii jälleen kerran Kirijenko.

Aiempien presidentinvaalien aikaan Putin on selittänyt, että hänellä ei ole aikaa kampanjoida, koska hänellä on niin paljon töitä. Pertsev pitääkin kiinnostavana, miksi erilaisia tapahtumia järjestetään tällä kertaa paljon aiempaa enemmän, vaikka aitoja vastaehdokkaita ei sallita ja vaalituloksen manipulointi alkaa hipoa täydellisyyttä.

– Kirijenko tiimeineen on nykyisin lähinnä Putinin tapahtumatoimisto, joka on jo kauan sitten muuttanut Venäjän poliittisen järjestelmän sarjaksi tapahtumia, Pertsev sanoo.

Moskovan Venäjä-näyttely on rakennettu hänen mukaansa tietoisena siitä, että Putin on viehättynyt kaikesta, mikä on edustavinaan huipputeknologiaa.

– Kierrellessään näyttelyosastoilla Putin voi viettää muutaman tunnin suurenmoisella tulevaisuuden Venäjällä ja leikitellä illuusiolla, että meneillään olisikin todellinen vaalikampanja, Pertsev toteaa.

– Tapahtumien tulvalla Kreml suuntaa kansan huomion pois talousongelmista ja liikekannallepanoa koskevista huhuista. Jos asiat menevät Putinin voiton jälkeen huonompaan suuntaan, kaikki positiivinen tunnelmamusiikki on mennyt hukkaan. Puhe kääntyy sen sijaan siihen, miten samoja iänikuisia Potemkinin kulisseja rakennettiin nyt tekoälyllä.