Autojen omistajien tietoja käytetty väärin – koskee näitä rekisteritunnuksia

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ajoneuvorekisterin asiakasorganisaatio on ilmoittanut palveluunsa kohdistuneesta väärinkäytöstä.

Virasto on sulkenut asiakkaan pääsyn rekisteriin ja selvittää tapahtunutta. Traficomin järjestelmiin ei ole kohdistunut tietomurtoa.

Väärinkäyttö koskee ajoneuvojen omistajia ja haltijoita, joiden tietoja on kysytty palvelusta ilman perustetta. Kyseessä on tämänhetkisen tiedon mukaan noin 65000 omistajaa ja haltijaa, joiden ajoneuvon rekisteritunnus alkaa A-kirjaimella rekisteritunnusvälillä AAA-xxx – ALJ-xxx.

Väärinkäytön johdosta ajoneuvojen omistajien ja haltijoiden henkilötunnuksia on päätynyt asiakkaan järjestelmästä kolmannen osapuolen haltuun. Lisäksi väärinkäytön yhteydessä palvelusta on haettu julkisesti saatavilla olevia nimiä, osoitteita ja ajoneuvojen teknisiä tietoja. Traficom on estänyt tietojen luovuttamisen asiakkaan palveluun.

Traficomin asiakasorganisaatio on vastuussa heille luovutettujen henkilötietojen käsittelystä ja suojaamisesta. Asiakasorganisaatio on tehnyt asiasta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle ja poliisille.

Virasto valvoo ja seuraa ajoneuvorekisteristä luovutettujen tietojen käyttöä. Epäilyttäviin tapahtumiin reagoidaan välittömästi. Tarvittaessa pääsy tietoihin estetään kuten nyt on tehty. Traficomin järjestelmiin ei ole kohdistunut tietomurtoa.

Virasto selvittää tapahtumia yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus on aina etusijalla viranomaistoiminnassa.

Asia liittyy Verohallinnon eilen uutisoimaan tapaukseen, jossa positiivisesta luottotietorekisteristä on kysytty luottotietorekisteriotteita väärin perustein.

Asia koskee henkilöitä, joiden ajoneuvon rekisteritunnus alkaa A-kirjaimella rekisteritunnusvälillä AAA-xxx – ALJ-xxx. Asia ei koske henkilöitä, jotka ovat kieltäneet tietojen luovuttamisen liikenteeseen liittyviin tarkoituksiin.