Rintamalle haalitaan miehiä yli 20 maasta

Venäjän kerrotaan haalineen Ukrainan rintamalle palkkasotilaita ainakin 21 eri valtiosta.

Forbesin selvityksen mukaan toiminta on herättänyt monessa tapauksessa paikallisviranomaisten huomion. Intian tutkintaviranomaiset ilmoittivat viime viikolla pidättäneensä neljä ihmistä, joiden epäillään olleen yhteydessä kansainväliseen ihmissalakuljettajien verkostoon.

Ihmisille on luvattu töitä Venäjällä, mutta heidät todellisuudessa passitetaan sotimaan Ukrainan rintamalle.

Venäläisten värvääjien toimia on tutkittu Intiassa useiden kuukausien ajan. Heidän arvioidaan lähettäneen sotaan ainakin 35 Intian kansalaista, joista useat ovat saaneet surmansa tai haavoittuneet taisteluissa.

Nepal lopetti työlupien myöntämisen Venäjälle tammikuussa. Taustalla olivat tiedot, joiden mukaan kymmenen maan kansalaista oli kuollut rintamalla. Ainakin 200 nepalilaisen kerrotaan olevan Venäjän asevoimien palveluksessa, minkä lisäksi noin sata henkilöä on kadonnut.

Nepalin hallitus on kehottanut Venäjää pidättäytymään kansalaistensa värväämisestä, palauttamaan maassa olevat Nepaliin ja maksamaan kaatuneille korvauksia.

Palkkasotureita on tiettävästi haalittu myös Kuubasta, Serbiasta ja useista Afrikan valtioista.

