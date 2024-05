Slovakian pääministerin ampumisesta epäillään ääriliikkeen kanssa flirttaillutta runoilijaa

Slovakian pääministeri Robert Ficoa ammuttiin keskiviikkona Handlóvassa kulttuuritalon edustalla. Pääministeri haavoittui vakavasti. Fico on sairaalassa ja hänen tilansa illalla tehdyn kiireellisen leikkauksen jäljiltä vakava, mutta vakaa. Ampuja otettiin kiinni paikan päältä. Tätä 71-vuotiasta miestä uhkaa slovakialaisen Dennik N -uutissivuston mukaan jopa 25 vuoden vankeusrangaistus.

Mutta mitä hänestä tiedetään?

Mies on kotoisin Levicesta ja työskennellyt työuransa varrella vartijana. Hän on myös yhteiskuntakriittinen kirjoittaja, joka on julkaissut runoja ja kirjoja sekä ollut perustamassa kirjallisuusseuraa, jonka puheenjohtajana on myös toiminut. Dennik Postoj -lehden mukaan hän on ollut Slovakian kirjailijaliiton jäsen vuodesta 2015 alkaen.

Työskennellessään kauppakeskuksen vartijana mies joutui itse hyökkäyksen kohteeksi. Päihtynyt kaupan asiakas aiheutti häiriötä ja pahoinpiteli miehen vuonna 2016. Slovakialaisen median mukaan miehellä oli aselupa, ja luvallinen ase.

Slovakialainen Dennik N kertaa pitkästi runoilijan yhteiskunnallisia asenteita. Eikä syyttä: Slovakian poliisi tutkii myös, miten julkisuuteen vuoti ampumisen jälkeen video, jossa sekavan oloinen epäilty kertoo, ettei hyväksy Ficon johtaman hallituksen politiikkaa ja suunnitelmia lakkauttaa Slovakian yleisradioyhtiön kanava RTVS.

Runoilijalle turvallisuus on vaikuttanut olevan tärkeää. Jopa niin tärkeää, että vuonna 2016 hän esiintyi julkisesti slovakialaisen äärijärjestön kanssa. Slovenskí Branci on äärimmäisen EU- ja Nato-kielteinen liike, joka pitää vahvoista johtajista kuten Vladimir Putinista. Sosiaalisessa mediassa he poseeraavat maastopuvuissa ja jakavat runsaasti kuvia järjestämistään sotilaallisista koulutuksista. He ovat järjestäneet kuvien perusteella ampumispäiviä lapsillekin. Slovenskí Brancin jäsenet ovat itse vastaanottaneet VSquare-lehden mukaan koulutusta venäläiseltä Narodny Sobor -järjestöltä. Järjestö on vahvasti kansalliskonservatiivinen ja Putinin politiikalla myönteisesti nationalistinen. Slovenskí Branci on myös toiminut yhdessä venäläisen moottoripyöräjengi Yön susien kanssa.

Runoilija on antanut Slovenskí Brancille julkisen tukensa. Talvella 2016 runoilija poseerasi yhdessä liikkeen maastopukuisten jäsenten kanssa. Kuvan taustalla liehui Slovenskí Brancin logolla varustettu lippu. Logon tausta on Aktuality-lehden mukaan kopioitu Hitlerjugendilta. Kuvan tekstissä runoilija listasi mielestään positiivisia asioita Slovenskí Brancista: he ovat altruistisia, ostavat aseensa ja tarvikkeensa itse ja kouluttautuvat vapaalla ajallaan. He pystyvät toimimaan ilman valtion määräystä mikä oli runoilijan mielestä häikäisevää Slovakian kaltaisessa passiivisessa valtiossa. Runoilija jatkoi, että nämä jalot nuoret eivät valmistaudu hyökkäämään vaan puolustautumaan ja perusteli uhan satojen tuhansien pakolaisten aiheuttamalla kriisillä. Slovenskí Branci ilmoitti syksyllä 2022 lopettavansa toimintansa. Tiedossa ei ole, kuinka läheisiksi runoilijan välit ääriliikkeeseen vuoden 2016 jälkeen ehtivät muodostua.

Mutta turvallisuushakuisuutta ja muukalaisvastaisuutta löytyy muualtakin runoilijan julkisesta toiminnasta. Dennik N -julkaisun mukaan yksi hänen julkaisemastaan kolmesta runokokoelmasta käsittelee romaneja, eikä sävy ole imarteleva. Dennik Postoj kertoo myös, että mies yritti vuonna 2016 käynnistellä omaa poliittista liikettään kotikaupungissaan Levicessa. Liikkeen kärkiajatus oli väkivallan vastustaminen.