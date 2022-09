Erikoisjoukot väijyttivät hyökkääjän kolonnan metsässä

Itä-Ukrainan Donetskin alueella on käyty viime päivinä kiivaita taisteluita erityisesti Lymanin ja Bahmutin alueella.

Pohjoisempana Ukraina on jatkanut vastahyökkäystään ja yrittänyt murtautua rintamalinjan läpi venäläisjoukkojen selustaan. Bahmutin luona Ukraina on ollut puolustuskannalla, sillä Wagner-ryhmän palkkasotilaat ovat yrittäneet edetä alueella kovia tappioita aiheuttaneilla rynnäköillä jo viikkokausien ajan.

Ukrainan erikoisjoukot (SSO) ovat myös toimineet aktiivisesti alueella. SSO on julkaissut videon, jonka sanotaan näyttävän onnistuneen väijytyksen Donetskissa sijaitsevassa metsässä. Sotilaat tuhosivat RPG-22-singoilla ja muilla aseilla kolme Venäjän Tigr-miehistönkuljetusajoneuvoa ja yhden panssariajoneuvon.

Erikoisjoukkojen ryhmä etenee videolla metsän halki ja avaa tulen kaeumpana olevia ajoneuvoja vastaan. Venäjän sotilaat ilmeisesti yllätetään, sillä ukrainalaisia kohtaan ei tuliteta. Sinkohyökkäyksen jälkeen ukrainalaiset palaavat nopeasti takaisin metsän halki.

Videon saatetekstissä todetaan, että ”luvattomat kävelyt Ukrainan metsissä päättyvät aina huonosti miehittäjän kannalta”.

Video of Ukrainian SSO ambushing three Russian Tigr vehicles in Donetsk Oblast with RPG-22 and other weapons.https://t.co/y01a6xtfDg pic.twitter.com/P13UNvAP7Y

— Rob Lee (@RALee85) September 27, 2022