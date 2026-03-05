Epic Fury -operaatiolle tukea senaatista, B-52-koneet Iranin taivaalla

Yhdysvaltain senaatti on hylännyt äänin 53–47 esityksen, joka olisi rajoittanut presidentti Donald Trumpin kykyä jatkaa sotatoimia Iranissa ilman erillistä valtuutusta kongressilta. Edustajainhuoneessa järjestetään torstaina vastaava äänestys.

Äänestys meni pitkälti puoluelinjojen mukaan. Demokraatit ovat arvostelleet Trumpin päätöstä aloittaa Epic Fury -operaatio ja katsoneet, ettei Iran aiheuttanut Yhdysvalloille välitöntä uhkaa. Senaatti kaatoi vastaavan esityksen viime vuonna, jolloin Donald Trump iski Teheranin hallinnon ydinohjelmaa vastaan.

Yhteenotot ovat samalla jatkuneet Lähi-idän alueella. Saudi-Arabia kertoi torjuneensa varhain torstaiaamuna kolme risteilyohjusta Al-Kharjin kaupungin laitamilla, minkä lisäksi Israelia kohti on ammuttu uusia ballistisia ohjuksia.

Israel ja Yhdysvallat ovat moukaroineet lukuisia kohteita eri puolilla Irania. Yhdysvaltain asevoimien mukaan B-2- ja B-1-pommikoneet toteuttavat täsmäiskuja syvällä Iranin alueella sijaitsevia ohjuslaitoksia vastaan ilman merkittävää vastarintaa. Amerikkalainen sukellusvene lisäksi upotti Iranin laivaston fregatin Sri Lankan lähistöllä.

Strategisten B-52-pommikoneiden kohteena ovat olleet komentopisteet ja ballistiset ohjustukikohdat. Asiantuntijoiden mukaan tämä on merkki siitä, että Iranin ilmapuolustus on romahtanut täysin.

Ilmahyökkäyksiä voidaan näin ollen jatkaa myös muilla kuin häivekoneilla. Vanhat B-52:t pystyvät kuljettamaan valtavan pommikuorman Iranin kaikkiin osiin.

BBC:n mukaan 100 000 asukasta lähti pakoon Teheranista konfliktin ensimmäisten kahden vuorokauden aikana.

Kuwaitin rannikon edustalla kulkenut tankkeri on vaurioitunut suuressa räjähdyksessä, kertoo brittiläinen meriturvallisuusvirasto UKMTO. Aluksesta on valunut öljyä mereen. Pienen iranilaisen pikaveneen kerrotaan paenneen lähettyviltä iskun jälkeen.

Yhdysvaltain hallintolähteet kertoivat aiemmin Fox Newsille, että tuhansia Irakin kurditaistelijoita olisi aloittanut hyökkäyksen Iranin puolelle. Kurdistanin itsehallintoalueen johto kiisti tiedon jyrkästi. US Newsin mukaan Irakissa toimivat iranilaiset kurdimiliisit olisivat kuitenkin varautumassa mahdolliseen hyökkäykseen.

