Donald Trump aikoo antaa aseita kurdeille – tavoitteena kapina Iranissa

Yhdysvallat suunnittelee aseistavansa iranilaisia kurdijoukkoja käynnistääkseen kansannousun Iranin hallintoa vastaan, useat lähteet kertovat CNN:lle.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon kerrotaan keskustelevan iranilaisten oppositioryhmien ja kurdijohtajien kanssa sotilaallisesta tuesta. Keskusteluja on lähteiden mukaan käyty erityisesti Irakin Kurdistanissa toimivien kurdijoukkojen kanssa. Rajaseudulla Iranin ja Irakin välillä toimii useita aseellisia kurdiryhmiä, joilla on tuhansia taistelijoita.

Suunnitelman ajatuksena kerrotaan olevan, että kurditaistelijat sitoisivat Iranin turvallisuusjoukkoja taisteluihin maan länsiosissa. Tämä voisi taas väitetysti helpottaa aseettomien iranilaisten protesteja suurissa kaupungeissa ilman, että viranomaiset pystyvät tukahduttamaan ne nopeasti. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA on kieltäytynyt kommentoimasta asiaa.

Erään nimettömänä pysyttelevän amerikkalaisviranomaisen mukaan kurdijoukot voisivat myös kuluttaa Iranin sotilaallisia resursseja ja lisätä epävakautta maan rajaseudulla. Joissakin keskusteluissa on lisäksi tiettävästi pohdittu mahdollisuutta, että kurdit ottaisivat haltuunsa alueita Pohjois-Iranissa ja muodostaisivat puskurivyöhykkeen Israelia varten.

Iranilaisen kurdipäättäjän mukaan opposition aseelliset ryhmät odottavat osallistuvansa lähiaikoina maaoperaatioon Länsi-Iranissa. Lähteen mukaan joukot uskovat saavansa tukea Yhdysvalloilta ja Israelilta.

Donald Trump on lähteen mukaan keskustellut asiasta kurdijohtajien kanssa. Presidentin kerrotaan olleen jo yhteydessä Iranin Kurdistanin demokraattisen puolueen (KDPI) johtajaan Mustafa Hijriin sekä Irakin kurdijohtoon.

Iranin vallankumouskaarti on taas kertonut lisänneensä iskuja kurdeja vastaan. Se ilmoitti tällä viikolla hyökänneensä kurdijoukkoja vastaan kymmenillä lennokeilla Irakin Kurdistanin alueella.

Kurdit ovat olleet pitkään Yhdysvaltain keskeisiä liittolaisia Lähi-idässä.

Asiantuntija varoittaa riskeistä

Turvallisuusanalyytikko ja entinen Yhdysvaltain puolustusministeriön asiantuntija Alex Plitsas arvioi, että Valkoinen talo haluaa laukaista vallankumousprosessin kurdeja aseistamalla.

– Iranin kansa on käytännössä aseistamaton ja jollei turvallisuuskoneisto romahda, heidän on vaikea tehdä kumousta ilman, että joku aseistaa heitä, Plitsas kommentoi.

Entinen Yhdysvaltain ulkoministeriön Lähi-idän asiantuntija Jen Gavito varoittaa, että kurdijoukkojen aseistaminen voisi lisätä epävakautta Irakin ja Iranin raja-alueella.

– Tämä voi heikentää Irakin suvereniteettia ja vahvistaa aseellisia ryhmiä ilman selkeää vastuuta ja käsitystä siihen, mitä kaikkea tästä voi seurata, Gavito sanoo.

Israel on tehnyt viime päivinä ilmaiskuja Iranin asevoimien ja poliisin kohteisiin Iranin ja Irakin rajalla. Operaatioiden tarkoituksena on ollut pohjustaa kurdijoukkojen saapumista Iranin luoteisosiin. CNN:n israelilaislähteen mukaan iskut tulevat kiihtymään.

Kurdijoukkojen aseistamiseen liittyy runsaasti kysymysmerkkejä. Eräs Yhdysvaltain suunnitelmista perillä oleva lähde kertoo, että kurdit tarvitsevat mittavasti tukea, mikäli Iranin hallintoa aiotaan uhata.

Amerikkalaisissa tiedusteluarvioissa on oltu jatkuvasti sitä mieltä, ettei Iranin kurdeilla ole tällä hetkellä tarpeeksi kykyjä käynnistää vallankumousta.