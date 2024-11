”Epäilyjä on herännyt” – tämän vuoksi Kreml käytti uutta asetta

Venäjän ballistinen ohjusisku Dnipron kaupunkiin oli yritys vahvistaa maan strategisen pelotteen uskottavuutta, arvioi turvallisuusasiantuntija Rainer Saks Viron yleisradioyhtiö ERR:lle.

Saks kuvaa iskua ”epätoivoiseksi”, eikä niele väitteitä, joiden mukaan iskun myötä sodassa olisi alkanut uusi vaihe. Hän pitää todennäköisenä, että presidentti Vladimir Putin halusi käyttää ballistista ohjusta osoittaakseen, että Venäjä on edelleen merkityksellinen tekijä kansainvälisellä areenalla.

– Epäilyjä on herännyt. Venäjän johtajille todennäköisesti vaikutti, että heidän strateginen pelotteensa ei ollut enää vakuuttava, Saks sanoo.

Ballistisella ohjuksella Putin todennäköisesti halusi myös korostaa, että Venäjällä on aseita, joita ei voi torjua länsimaisilla asejärjestelmillä. Tällainen viesti on tärkeä nyt, kun käytännössä koko maan asevoimat on sidottu taisteluun Ukrainassa.

Vaikka iskussa käytetty Orešnik-ohjus voidaan varustaa ydinaseilla, oli taistelukärjessä nyt vain tavallinen räjähde. Saks ei usko, että Venäjä käyttäisi Ukrainassa ydinaseita jatkossakaan.

– Venäjän presidentti haluaa luoda vaikutelman, että Venäjä olisi valmis käyttämään ja kykeneväinen iskemään ydinaseilla, Saks toteaa.

Ballististen ohjusten lisäksi Venäjä kykenisi iskemään ydinaseilla käyttäen Iskander- ja Kinzhal-risteilyohjuksilla. Ukrainan sodan aikana näiden järjestelmien heikkoudet ovat kuitenkin tulleet julkisuuteen, sillä Ukraina on onnistunut ampumaan länsiaseilla alas lukuisia tällaisia ohjuksia.