Ensi vaalikauden sopeutustarve 7-12 miljardia euroa – ”Luvut ovat hirmuisia”

Valtiovarainministeriön mukaan julkista taloutta pitää sopeuttaa tällä hallituskaudella 0-1,4 miljardilla eurolla ja tulevalla hallituskaudella (2027-2031) 7-12 miljardilla eurolla, selviää ministeriön perjantaina julkaisemasta päivitetystä sopeutustarvelaskelmasta.
– Arvioon sopeutustarpeesta sisältyy epävarmuutta. Tiedot päivittyvät vielä useita kertoja ennen seuraavaa hallituskautta, muistuttaa politiikka-analyysiyksikön päällikkö Seppo Orjasniemi VM:n tiedotteessa.
Valtiovarainministeriö on arvioinut myös, miten Suomi noudattaa EU-komission suositusta julkisen talouden sopeuttamiseksi. Suositus liittyy komission ehdotukseen liiallisen alijäämän menettelyn käynnistämisestä. Ministeriö arvioi, että suosituksen noudattaminen saattaa edellyttää lisää sopeutustoimia.
– Vuoden 2026 poikkeama korjaavasta nettomenopolusta voitaneen perustella puolustusmenojen ajoituksen muutoksella. Sen sijaan on epävarmaa, tarvitaanko lisäsopeutuksia vuonna 2027, jotta komissio katsoisi Suomen noudattavan korjaavaa nettomenopolkuaan, sanoo EU- ja kansainvälisten asioiden sihteeristön päällikkö Marketta Henriksson tiedotteessa.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kuvasi Ylen haastattelussa valtiontalouden sopeutustarvetta seuraavasti.
– Luvut ovat hirmuisia. Ensi kauden sopeutustarpeet ovat niin valtavia, että toivoisin sen pikku hiljaa näkyvän myös poliittisessa keskustelussa, esimerkiksi täysistuntosalissa ja siinä, miten oppositio suhtautuu hallituksen säästötoimiin, Purra toteaa Ylelle.
Perussuomalaisten ja Purran oma tavoite valtion talouden sopeutustarpeesta ensi vaalikaudelle on kymmenen miljardia euroa.
– Valitettavasti pelkään, että kun tässä seuraavaa kautta kohti mennään, niin sekin jää alakanttiin.
Purra muistuttaa, että seuraavaan vaalikauteen on vielä aikaa ja luvut sopeutustarpeesta ovat edelleen arvioita, jotka voivat muuttua.
Valtiovarainministeriö julkaisi tuoreimman taloudellisen katsauksen torstaina 18. joulukuuta. Sen mukaan talouskasvu käynnistyy ensi vuonna vain maltillisesti. Samaan aikaan julkisen talouden velkaantuminen syvenee joka vuosi vuoteen 2030 asti.