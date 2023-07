– Yhdysvaltojen presidentin vierailu Suomeen on odotettu mutta varma tunnustus Naton itäisen ja pohjoisen selustan vankuudesta. Enää ei ole epävarmuutta Suomen roolista. On selkeää, että juuri Helsinki on paikka, jossa kokous on hyvä järjestää. Se lähettää myös signaalia, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola Twitterissä.

Hän muistuttaa, että miltei poikkeuksetta Yhdysvaltojen presidenttejä on nähty Suomessa tapaamassa Venäjän hallitsijoita.

– Nyt tilanne on hyvin erilainen. Tänne tullaan merkitsemään alueen yhteisen puolustuksen pitävyyttä ja pelotteen toimivuutta.

Aaltolan mukaan vierailu myös sulka Joe Bidenin hattuun.

– Nato on vahvistunut poliittisesti ja sotilaallisesti. Se on meriitti, josta otetaan hyödyt irti ulkoisesti ja sisäisesti. Paljon työtä on kuitenkin vielä jäljellä.

Aaltola toteaa, että Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen väliset suhteet on nyt mutkattomia.

– Puolustuspolitiikan saralla maat ovat lähentyneet pitkään ja erityisesti 2014 jälkeen. Ruotsin Nato jäsenyyden venyessä yli Vilnan Helsingin kokous myös tärkeä tuenosoitus: Ruotsi on koskematonta maaperää, hän kirjoittaa.