Naton nopean toiminnan sotalaivat vierailevat Turussa

Naton merellä toimiva nopean toiminnan SNMG1-alusosasto (Standing NATO Maritime Group 1) saapuu satamavierailulle Turkuun keskiviikkona.

Vierailua johtaa Britannian kuninkaallisen laivaston lippueamiraali Maryla Ingham. Vierailevaan alusosastoon kuuluvat johtoalus, saksalainen fregatti FGS Sachsen ja portugalilainen fregatti NRP Dom Francisco de Almeida. Alukset kiinnittyvät Turun satamaan.

Sachsen-luokan FGS Sachsen on 143 metriä pitkä ja 17 metriä leveä. Alus on erikoistunut ilmatorjuntaan. Aluksella on noin 230-henkinen miehistö, ja sen kotisatama on Saksan Wilhelmshavenissa.

Bartolomeu Dias -luokan fregatti NRP Francisco de Almeida on 122 metriä pitkä ja 14 metriä leveä. Alus on erikoistunut sukellusveneen torjuntaan ja ilmatorjuntaan. Aluksella on noin 160-henkinen miehistö, ja sen kotisatama on Portugalin Lissabonissa.

Vierailu on rutiinivierailu, eivätkä alukset ole avoinna yleisölle. Alukset operoivat tällä hetkellä Suomen lähialueilla, minkä vuoksi ne tulevat huoltokäynnille Suomeen ja aluksille suoritetaan täydennyksiä.

Vierailun isännöi Rannikkolaivasto.