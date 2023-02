”En sanoisi sitä palloksi” – Hävittäjälentäjät kohtaavat mysteerikohteen ääninauhalla

Kaksi Yhdysvaltain F-16-hävittäjää lähetettiin sunnuntaina tunnistamaan ja tuhoamaan Huronjärven yllä Michiganissa havaittu tunnistamaton kohde. Toinen hävittäjistä pudotti ”kahdeksankulmaiseksi kappaleeksi” mediassa luonnehditun maalinsa AIM-9X-ohjuksella. Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan noin kuuden kilometrin korkeudessa ollut esine oli mahdollisesti vaaraksi ilmaliikenteelle.

War Zone on julkaissut alta videona löytyvän äänitteen kohteeseen lähetettyjen pilottien keskustelusta. Sen perusteella lentäjillä oli vaikeuksia päättää, minkä kanssa he tarkalleen olivat tekemisissä.

– En ihan kutsuisi tuota palloksi. En tiedä mitä… Näen sen paljain silmin. Se näyttää jonkinlaiselta kappaleelta, joka on paisunut. Se on melko pieni, ensimmäinen pilotti sanoo.

– Minä aion kutsua sitä palloksi, toinen sanoo myöhemmin.

Kohteen kuvailun vaikeus on ymmärrettävää. Hitaasta ja pienestä kohteesta on vaikea tehdä tarkkoja havaintoja nopeasti liikkuvasta hävittäjästä käsin.

– Sen koko – tämä olisi haastavaa. Se on niin hidas ja niin pieni. En vain näe sitä, pilotti toteaa nauhalla.

– Ehdottomasti pienempi kuin auto.

Toinen taas vertaa sitä kooltaan mönkijään.

Lentäjät myös toistavat useita kertoja, että kohteen alapuolella roikkuu lankoja tai naruja.

Tämä viittaisi siihen, että kyseessä oli jonkinlainen pallo, joka kuljetti mahdollisesti lastia, joka on sittemmin irronnut.

Kohde oli pilottien puheiden perusteella musta ja kiiltävä ja heijasti auringon valoa.

Nauha tukee amerikkalaisviranomaisten aiempia lausuntoja, joiden mukaan kyseessä oli sama kappale, jota F-15-hävittäjät etsivät turhaan Montanan yllä aikaisemmin.

Nauhalla ei kuulla kohteen tuhoamiseen liittyvää keskustelua. Tämän uskotaan kuitenkin vaatineen kaksi ohjusta. Ensimmäinen ei tiettävästi lukittunut maaliin. Molemmat tehtävää suorittaneet hävittäjät palasivat julkisuudessa olevien kuvien perusteella kentälle ilman yhtä ohjuksistaan.

Yhdysvalloissa on kohistu taivaalla havaituista tuntemattomista esineistä sen jälkeen, kun amerikkalaishävittäjä pudotti pitkään maan ilmatilassa lentäneen kiinalaisen vakoilupallon reilu viikko sitten. Tämän jälkeen Yhdysvaltain ilmatilaa on seulottu aiempaa tarkemmin ja seurauksena on ollut havaintoja erikoisista kohteista. Esineitä oli maanantaihin mennessä pudotettu Yhdysvalloissa ja Kanadassa kaikkiaan neljä kappaletta. Viranomaiset ovat olleet hiljaa yksityiskohdista ja kohteiden alkuperästä. Niiden uskotaan kuitenkin liittyvän tiedustelutoimintaan. Kiinan tiedetään pyörittäneen jo pitkään kattavaa vakoilupallo-ohjelmaa.

