F-16 palasi tukikohtaan ilman ohjusta – Tämä USA:n mysteerikohteista tiedetään

Yhdysvaltain ilmavoimien hävittäjien on kerrottu tuhonneen kolme tuntematonta kappaletta kolmen vuorokauden aikana.

Tuorein tapaus sattui sunnuntaina, kun ilmavoimien ja kansalliskaartin lentäjät ampuivat alas ”kahdeksankulmaisen kohteen” Huronjärven yllä.

Julkisten lentotietojen perusteella Yhdysvaltain pohjoisosien ilmatilaa on valvottu viime päivinä E-3B-tutkakoneilla. Ilmassa on ollut myös KC-135T-ilmatankkauskoneita. Pohjois-Amerikan ilmapuolustuskeskus NORAD sulki osan Yhdysvaltain ja Kanadan ilmatilasta ”taatakseen lentoturvallisuuden NORAD-operaatioiden ajaksi”.

Tuntemattomiin kappaleisiin on kiinnitetty erityistä huomiota sen jälkeen, kun kiinalainen vakoilupallo ammuttiin alas viikko sitten sen kuljettua Yhdysvaltain halki. F-22-hävittäjä lopulta tuhosi pallon Etelä-Carolinan rannikon edustalla. Kiina syytti Yhdysvaltoja ylireagoinnista ja väitti joutuneensa itse vastaavan tiedustelun kohteeksi.

Kiinan mukaan kyseessä oli reitiltään harhautunut sääpallo. Maan asevoimien on väitetty pyörittäneen jo vuosikausien ajan laajaa tiedusteluhanketta, jossa sotilaskohteista on kerätty tietoa muun muassa Hainanin saarelta lähetetyillä vakoilupalloilla. Kiinan asevoimien oma lehti kertoi vuonna 2021 pallojen kehitystyöstä.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon toteaa WarZone-sivustolle, ettei tuoreista tapauksista ole tällä hetkellä lisää tiedotettavaa.

Radioliikenteen perusteella 148. lentolaivueen F-16C/D-hävittäjät hälytettiin ilmaan sunnuntaina noin kello 10.30 paikallista aikaa. Kohteen kerrottiin olleen noin kuuden kilometrin korkeudessa eli huomattavasti aiempia kappaleita matalammalla.

Fox Newsin mukaan F-16 tuhosi kahdeksankulmaisen kappaleen AIM-9 Sidewinder -ohjuksella.

Tiedusteluarvio: Näitä kohteita Kiina etsii vakoilupalloilla (VU 11.2.2023)

(3) The flight paths of the E-3 and KC-135 seem to line up with current wind currents, suggesting we are indeed looking to line up for another balloon kill. pic.twitter.com/0N1OBBoQKs

— Tim McMillan (@LtTimMcMillan) February 12, 2023