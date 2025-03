”Emme voi toimia näin” – Helsinki rakentaa 500 miljoonan euron siltaa ”metsään”

Helsinki rakentaa parhaillaan jättimäistä Kruunuvuorensiltaa Laajasaloon. Noin 500 miljoonaa euroa maksavaa raitiovaunusiltaa on perusteltu liikenneyhteyksillä, jotka Laajasalon, mukaan lukien Kruunuvuorenrannan uudet asukkaat tarvitsevat.

Kaupunginvaltuutettu Otto Meren (kok.) mukaan järki on keskustelusta kadonnut, kun samaan aikaan Laajasalossa kiistellään Stansvikin alueen asuinrakentamisesta. Meren mukaan Kruunuvuorenrannassa on jo muutenkin runsaasti suojeltua luontoaluetta.

– Tässä kuvassa näkyvät Kruunuvuorenrannan metsä- ja luonnonsuojelualueet. Punaisella on merkitty kohta, jota koskevan kaavan vihervasemmisto yrittää kaataa. Alueelle olisi tulossa kodit 1000 uudelle helsinkiläiselle, Meri havainnollistaa X:ssä jakamallaan karttakuvalla.

– Emme voi rakentaa puolen miljardin euron siltaa metsään! hän älähtää.

Kruunuvuorenrantaan on kaupungin alkuperäisten suunnitelmien mukaan tulossa 13500 asukasta, ilman kaavojen perumisia. Näin ollen puolen miljardin ratikkasilta maksaa reilut 37000 euroa per kruunuvuorenrantalainen asukas.

Laajasalon kokonaisväkiluvun on arvioitu liki kaksinkertaistuvan muutaman vuoden takaisesta noin 20000:sta noin 40000 asukkaaseen, josta Kruunuvuorenrannalla on merkittävä osa. Kaupunginvaltuusto hyvin poikkeuksellisesti palautti Stansvikinkallion jo lainvoimaisen asemakaavan uudelleen valmisteluun vuonna 2022, jolloin kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja Atte Kaleva (kok.) syytti vihreitä Ylellä ”iltalypsystä”.

– Keskustelu on niin tunneperäistä, että järki on täysin kadonnut. Emme voi toimia niin, että ensin rakennetaan ennätyskallis silta ja sen jälkeen aletaan perua rakentamispäätöksiä. Se on veronmaksajilta varastamista, Otto Meri kommentoi.

Hän toteaa keskusteluketjussa, että Helsingin väestö on kasvanut vauhdilla, ja muuttajille asuntojen rakentaminen luo pääkaupunkiin kasvua ja hyvinvointia.

Eilen Helsingin kaupunginhallitus käsitteli myös kahta vihervasemmiston aloitetta, joissa ehdotetaan, että kaupunki ei laittaisi esimerkiksi uusien alueiden rakentamista ja puiden hakkuita estäviä aktivisteja vahingonkorvausvastuuseen. Aktivistit ovat muun muassa päivystäneet Stansvikin puissa, jotta niitä ei voitaisi kaataa. Kaupunginhallitus jätti aloitteet pöydälle viikoksi.