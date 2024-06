Emmanuel Macron varoittaa: Äärilaitojen vaalivoitto voi johtaa sisällissotaan

Ranskan presidentti Emmanuel Macron varoitti maanantaina, että äärivasemmiston tai äärioikeiston voitto kesäkuun ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa voi aiheuttaa ”sisällissodan”. Asiasta kirjoittaa muun muassa Politico -verkkolehti.

Macron sanoi, että laitavasemmiston Alistumaton Ranska -puolue ja laitaoikeiston Kansallinen liittouma harjoittavat jakavaa politiikkaa, joka lisää jännitteitä eri yhteisöjen välillä.

Äärioikeiston vastaus turvattomuuteen ”alentaa ihmisiä heidän uskontoonsa tai alkuperäänsä” ja siksi ”työntää ihmisiä kohti sisällissotaa”, hän sanoi maanantaina Generation Do It Yourself -podcastin haastattelussa.

Äärivasemmisto kannustaa jakautumiseen vaalikampanjaa varten, ”joka myös [edistää] sisällissotaa, koska se alentaa ihmiset heidän uskonnolliseen tai etniseen ryhmään”, Macron jatkoi. Hän viittasi syytöksiin, joiden mukaan Alistumaton Ranska pyrkii houkuttelemaan muslimiäänestäjiä ottamalla kriittisen kannan Israelin sotaan Gazan alueella.

Ranskan presidentti julisti ennenaikaiset vaalit 9. kesäkuuta sen jälkeen, kun Kansallinen liittouma otti rökälevoiton maan EU-vaaleissa. Macronin keskustakoalitio puolestaan kärsi tuntuvan vaalitappion.

Viimeaikaiset mielipidemittaukset osoittavat, että laitaoikeiston Kansallisen liittouman kannatus on noin 35 prosenttia. Laitavasemmiston Alistumaton Ranska saa 27 prosentin kannatuksen. Macronin keskustalaisten kannatus on vain 19 prosenttia.

Parlamenttivaalien ensimmäinen kierros pidetään sunnuntaina 30. kesäkuuta.

Viime päivinä Ranskan presidentin liittolaiset ovat varoittaneet vaaroista, joita Ranska voi kohdata, jos äänestäjät kääntyvät vaaleissa selvästi laitaoikeistoon tai -vasemmistoon. Erityisesti on varoiteltu taloudellisesta myllerryksestä.