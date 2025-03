Elon Musk räjähti astronautti-senaattorille: Olet maanpetturi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin lähipiiriin kuuluva miljardööri Elon Musk tylyttää kovin sanoin Ukrainassa vieraillutta demokraattisenaattori Mark Kellyä.

Elon Musk kutsuu Ukrainan tukemisen tärkeyttä korostanutta Kellyä ”maanpetturiksi” viestipalvelu X:ssä.

Arizonan senaattori, entinen laivaston taistelulentäjä ja astronautti Mark Kelly vieraili kolmatta kertaa Kiovassa vuoden 2023 jälkeen. Hän tapasi haavoittuneita ukrainalaissotilaita ja Ukrainan hallinnon edustajia.

– Lähdin juuri Ukrainasta. Näkemäni asiat vakuuttivat minut siitä, ettemme voi hylätä Ukrainan kansaa. Kaikki haluavat sodan loppuvan, mutta minkä tahansa sopimuksen pitää taata Ukrainan turvallisuus, eikä se voi olla vain lahja [Vladimir] Putinille, Mark Kelly totesi.

Hän huomautti sodan alkaneen Putinin oletuksesta, että Venäjä voisi ottaa Kiovan ja koko maan haltuun kolmen päivän operaatiossa. Näin ei ole tapahtunut kolme vuotta myöhemmin.

– Yhdysvaltain ja muiden liittolaisten tuki on ollut suuri syy tähän. Mutta näin, kuinka tuen katkaisu uhkaa kaikkea sitä, jonka eteen niin monet ukrainalaiset ovat uhranneet henkensä. Ja vaikka tukemme ei ole ollut ilmaista, emme ole lähettäneet edes puolta [Donald] Trumpin väittämästä summasta, senaattori toteaa.

Mark Kelly kuvailee Vladimir Putinia sotarikolliseksi, joka ottaa jatkuvasti kohteekseen sairaaloita. Kelly vieraili eräässä tällaisessa sairaalassa Kiovassa.

– Nämä hoitajat kertoivat, kuinka he näkivät venäläissotilaiden raiskaavan lapsia heidän vanhempiensa edessä, ja sitten kuinka venäläissotilaat murhasivat nämä lapset. Hirvittäviä sotarikoksia, joita ei voi koskaan antaa anteeksi.

– Donald Trump sanoo luottavansa Putiniin, ja yrittää saada hänet näyttämään ystävältä ja hyvältä tyypiltä. Odotan itse, että näen Putinin mätänevän vankilassa, Kelly toteaa.

Hän huomauttaa asetuen katkaisun hyödyttäneen vain Venäjää.

– Donald Trump yrittää heikentää Ukrainan neuvotteluasemaa, ja hän on meille velkaa selityksen. Jos Putinin tilanne vahvistuu, ei hän tule suostumaan tulitaukoon. Hän tulee lopulta uhkaamaan Nato-maata, mikä aiheuttaa riskejä myös amerikkalaisjoukoille ja Yhdysvaltain kansalle, Mark Kelly sanoo.

Elon Musk kommentoi senaattorin matkakertomusta yhdellä sanalla: ”maanpetturi”.

– Petturiko? Elon, jos et ymmärrä, että vapauden puolustaminen on yksi niistä peruspilareista, jotka tekevät Yhdysvalloista mahtavan ja pitävät meidät turvassa, niin ehkä sinun pitäisi jättää asiat hoidettavaksi meille, jotka tämän ymmärtävät, Mark Kelly vastasi.

Senaattori sanoi myöhemmin amerikkalaismedioille, että Musk ei ole selvästikään vakavasti otettava hahmo, ja että ”hänen pitäisi palata rakentamaan raketteja”.

The pause of military aid has only made it harder for Ukraine in their fight against Russia. They are running low on certain weapons which have made it most of the way to Ukraine. Stopping the transfer of these weapons only helps the Russians. The Russians will become more… pic.twitter.com/C6FxHHwdNQ

— Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) March 9, 2025