Elina Valtoselta vetoomus ukrainalaislasten palauttamisesta

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) on julkaissut vetoomuksen viestipalvelu X:ssä, jossa hän muistuttaa ukrainalaislasten kohtaloista hyökkäyssodan keskellä ja vetoaa näiden palauttamiseen.

– Tammikuussa Kiovassa tapahtuneen toisen ilmahyökkäyksen aikana kolmivuotias Marija-niminen tyttö tarttui iPadiin ja hymyili – kunnes sireenit alkoivat kuulua. Sydämenlyönnissä ilo muuttui paniikkiksi. Kuten monet ukrainalaiset lapset, Marija elää jatkuvassa Venäjän sodan aiheuttamassa pelossa. Se hetki Marijan kanssa Kiovan lastensairaalassa on jäänyt ajatuksiini, Valtonen kirjoittaa X:ssä.

– Hän oli jo menettänyt oikean kätensä. Toiset ovat menettäneet vanhempansa. Kotinsa. Turvallisuutensa. Ja Venäjä on vienyt yli 19000 ukrainalaista lasta – joko siepattuna, eristettynä, tai heiltä on riistetty identiteetti ja perhe.

Ulkoministeri muistuttaa, että nämä eivät ole numeroita, vaan lapsia.

– Jokainen ansaitsee kasvaa turvassa, rakkaudessa omassa maassaan. Ei voi olla todellista, oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa ennen kuin nämä lapset tuodaan takaisin kotiin, Valtonen kirjoittaa.

In January, during yet another air raid in Kyiv, a three-year-old girl named Marija clutched her iPad and smiled—until the sirens started. In a heartbeat, joy turned into panic.

Like so many Ukrainian children, Marija lives in constant fear caused by Russia's war. That moment… pic.twitter.com/ZYajkPSkzr

— Elina Valtonen (@elinavaltonen) May 2, 2025