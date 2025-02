Elina Valtonen: Vladimir Putinilla ei ole aikomusta lopettaa ekspansiopyrkimystään

– Venäjän naapurimaa Suomi pysyi johdonmukaisesti itsenäisenä demokratiana läpi toisen maailmansodan ja kylmän sodan. Ota se meiltä: (Vladimir) Putinilla ei ole aikomusta lopettaa ekspansiopyrkimystään. Hän osallistuu keskusteluihin, nauttii parrasvaloista ja ottaa kaiken mahdollisen tekemättä todellisia myönnytyksiä, ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) toteaa viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa Venäjä on pidettävä loitolla ja omien rajojensa sisällä uskottavalla taloudellisella ja sotilaallisella painostuksella.

– Siitä on kyse ”rauhasta voiman kautta”, hän kirjoittaa.

Valtonen toteaa, että Ukraina ja Eurooppa ansaitsevat elää rauhassa.

– Mitään ihmelääkettä ei ole. Yksittäinen pikakorjaus aiheuttaa lisää ongelmia – myös Yhdysvaltoihin. Toistaiseksi Venäjä ei ole osoittanut kiinnostusta rauhaan. Ennen neuvotteluja Venäjä voisi osoittaa hyvää tahtoa esimerkiksi palauttamalla pakkosiirtämänsä ukrainalaiset lapset takaisin vanhemmilleen.

Valtosen mukaan kestävä rauha tarvitsee kattavan suunnitelman tulevia vuosia varten.

– Neuvotteluratkaisuun tulisi sisältyä prosessi, jolla varmistetaan Ukrainan ja Euroopan turvallisuus, mukaan lukien Venäjän aiheuttaman monialaisen uhan hillitseminen. Tällä prosessilla voitaisiin myös hallita pakotteiden asteittaista ja ehdollista lieventämistä. Se ei voi olla kertaluonteinen sopimus, hän toteaa.

– Tämä on Euroopan aika. Eurooppa tehostaa toimintaansa: sitoutuu entistä enemmän turvallisuuteen ja lisää puolustusmenoja entisestään. Ja mitä tahansa, Eurooppa on pöydissä päättämässä Euroopasta. Se on kansamme, arvomme, tulevaisuutemme Valtonen sanoo.

Valtosen mukaan vapaan maailman puolustaminen vaatii myös Yhdysvaltoja.

– Tätä tilaa seurataan tiiviisti myös Intian ja Tyynenmeren alueella. Turvallinen ja vakaa Eurooppa on Amerikan edun mukaista, ja jatkossa Yhdysvallat tarvitsee vahvoja liittolaisia.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) puolestaan toteaa, että hänellä oli erinomainen ja hedelmällinen tapaaminen Yhdysvaltain puolustusministerin kanssa Pete Hegsethin kanssa.

– Yhdysvaltain ja Suomen kahdenväliset suhteet ovat vahvat. Syvennämme puolustusyhteistyötämme monilla aloilla. Suomi on aina ottanut maanpuolustuksen vakavasti. Naton jäsenenä autamme vahvistamaan Natoa, Häkkänen toteaa X:ssä.

— Elina Valtonen (@elinavaltonen) February 13, 2025