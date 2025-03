Elina Valtonen: Vladimir Putin väärinkäyttää rauhanponnisteluja

– (Donald) Trump haluaa rauhaa, Eurooppa haluaa rauhaa, Ukraina haluaa rauhaa. Vain yksi puuttuu: (Vladimir) Putin, totesi ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) CNN:lle antamassaan haastattelussa.

Putin kieltäytyi aiemmin tällä viikolla hyväksymästä Yhdysvaltain presidentin Trumpin ehdotusta 30 päivän täydestä tulitauosta Ukrainaan. Sen sijaan Putin olisi valmis hyväksymään vain tulitauon energiainfrastruktuuriin kohdistuville iskuille.

Täyden tulitauon ehdoksi Putin asetti kaiken Ukrainalle annettavan läntisen aseavun pysäyttämisen ja tiedustelutiedon jakamisen katkaisun.

Valtosen mukaan Putin käyttää väärin Trumpin ponnisteluja rauhan saavuttamiseksi.

– Se, että hän haluaa rajata tulitauon vain energiainfrastruktuuriin osoittaa, että hän ei ole luopunut maksimaalisista tavoitteista ja haluaa vain poimia kirsikat kakusta, ulkoministeri totesi.

President Trump wants peace, Europe wants peace and Ukraine wants peace. There is only one missing: Putin.

What we don’t want is Putin cherry-picking and misusing the effort President Trump has put in to achieve peace.

