Elina Valtonen Venäjän raja-aikeista: Ei huolestuta, pelaisi vain itänaapurin pussiin

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoi Vaalimaan raja-asemalla Venäjän mahdollisia raja-aikeita Itämerellä.

– Jos me itse aiheutamme suurta huolta, mitä emme välttämättä edes tarvitse, niin en näe, että se on se, mitä tässä ensisijaisesti tarvitaan.

Venäjän on kerrottu suunnittelevan merirajojen määrittelyä uudelleen muun muassa Suomenlahdella.

Ministeri Valtosen mukaan ulkoministeriö selvittää venäläissuunnitelmien yksityiskohtia.

– Me selvitämme ensin diplomaattiteitse, mistä on kyse. Sitten katsotaan, mihin on aihetta.

– Suomalaiset voivat olla vakuuttuneita siitä, että ylin valtionjohto ja erinomaiset viranomaiset, kuten rajavartiosto, ovat tehtäviensä tasalla. Tällä hetkellä ei ole mitään syytä huoleen.

Valtosen mukaan Suomen poliittisella johdolla ja viranomaisilla ei ole tällä hetkellä virallisia tietoja asiasta.

– Sen takia tästä ei kannata tehdä yhtään suurempaa numeroa. Se, että me teemme suuren numeron jostain, mikä ei välttämättä sellaista lainkaan edellytä, saattaa juuri pelata itänaapurin pussiin.

Hän toteaa, että tässä vaiheessa ei ole syytä nähdä provokaatiota.

– On myös meidän kansallisessa lainsäädännössämme säädetty, että aika ajoin, ehkä 30 vuoden välein, merialuiden rajoja tutkitaan ja tarvittaessa sädetään.

Valtonen muistuttaa X-palvelun päivityksessään, että YK:n merioikeussopimus sisältää määräykset rantavaltion merivyöhykkeiden määrittelystä ja myös niiden tarkistamisesta.

– Lähdemme siitä, että Venäjä yleissopimuksen osapuolena toimii sen mukaisesti, Valtonen sanoo.

– On syytä muistaa, että myös hämmennyksen aiheuttaminen on hybridivaikuttamista. Suomi ei hämmenny, hän jatkaa.

Venäjän hallituksen päätösluonnoksen perusteella Venäjän kerrotaan aikovan julistaa osan Suomenlahden itäosassa olevasta vesialueesta sekä Kaliningradin alueen Baltijskin ja Zelenogradskin kaupunkien läheisyydestä sisäisiksi merialueiksi.