Puoluekokous hylkäsi aloitteen määritellä kokoomus feministiseksi puolueeksi

Kokoomuksen Tampereen puoluekokouksen ensimmäinen äänestys käytiin perjantaina opiskelijaliitto Tuhatkunnan aloitteesta ”Kokoomuksesta feministinen puolue”.

Opiskelijoiden aloitteen hyväksyminen olisi aloitetekstin mukaan velvoittanut puoluehallitusta ja suosittanut kokoomuksen eduskuntaryhmää edistämään toiminnassaan feminististä politiikkaa.

– Kokoomus on ollut ja on edelleen monessa asiassa suunnannäyttäjä. Nyt meillä on mahdollisuus olla sitä taas tekemällä feminististä politiikkaa feministisenä puolueena. Tämä on välttämätöntä, mikäli haluamme säilyttää uskottavuutemme mahdollisuuksien tasa-arvon puolestapuhujana, opiskeiijajärjestön aloitteessa todettiin.

Kokoomuksen puoluehallitus ei lausunnossaan kannattanut ehdotusta määritellä kokoomus feministiseksi puolueeksi.

– Termi on poliittisesti kiistanalainen, etenkin nykyisin, kun siihen on tullut angloamerikkalaisesta yliopistomaailmasta peräisin olevia radikaaleja piirteitä. Puoluehallitus ei katso, että puolueen tasa-arvoajattelussa olisi sellaisia puutteita tai aukkoja, joiden korjaamiseen tällaista määrittelyä erityisesti tarvittaisiin. Näillä perusteilla puoluehallitus esittää, että puoluekokous toteaisi aloitevastauksen riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta, puoluehallitus totesi.

Puoluekokouksessa lapuin käydyssä koeäänestyksessä feministinen aloite hävisi selvästi puoluehallituksen vastaukselle.