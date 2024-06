Israel otti käyttöön ensimmäisen täysautomaattisen haupitsin

Israelin puolustusvoimat on ottanut käyttöön testisarjan läpäisseen, liikkuvan, Elbit Systemsin valmistaman Roem/Sigma-haupitsin. Maailman ensimmäiseksi täysautomaattiseksi tykistöjärjestelmäksi mainostetun 155 mm:n haupitsin on määrä korvata Israelin tykistöjoukkojen sadat amerikkalaiset M109-telahaupitsit.

Muokatulle Oshkosh 10×10 -kuorma-auton alustalle asennettu järjestelmä on liikkuvampi kuin poistuva M109-telahaupitsi.

Roemissa on kolmen hengen miehistö. Lavetin ohjaamo on panssaroitu ja räjähdys- ja miinasuojattu.

Roemin ammusten 40 kilometrin kantama on pidempi kuin M109:n. The Judeanin mukaan järjestelmän eurooppalaisen version kantama on vielä kaksi kertaa pidempi. Siinä käytetään eri ammuksia ja erilaista geometristä rakennetta, mutta tykin teknologinen ja operatiivinen ydin ovat samat eri versioissa.

Haupitsi voidaan laukaista 60 sekunnissa lavetin pysähtymisestä, ja sen automaattisesti latautuvan tykin tulinopeus on vähintään kahdeksan laukausta minuutissa.

Valmistajan mukaan järjestelmällä voidaan laukaista niin sanottuja tulipurskeita eli Multiple Rounds Simultaneous Impact (MRSI) -tulitehtäviä, joissa erilaisille ballistisille radoille ammuttuja ammuksia iskeytyy samaan maaliin samanaikaisesti.

Viime vuonna Elbit demonstroi yhteistyössä Rheinmetallin kanssa tykin toimintaa kovilla ammuksilla Etelä-Israelissa sijaitsevalla Shivtan harjoitusalueella Alankomaiden, Britannian, Saksan ja Unkarin asevoimien edustajille. Roem on osa israelilaisten laajempaa ponnistusta tehostaa kaikkia maalta toimivia kineettisiä järjestelmiä mukaan lukien raketit, ohjukset ja kauko-ohjattavat ilma-alukset.