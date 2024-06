Uusi Leopard-panssarivaunu on suojattu lennokkeja vastaan

Puolustusalan KNDS-yhtiö on lanseerannut päivitetyn version vientimarkkinoilla menestyneestä Leopard 2 -taistelupanssarivaunusta.

Sen uusi tykkitorni on täysin miehittämätön ja voidaan varustaa aiempaa suuremmalla 130 tai 140 millimetrin päätykillä. Tankkia suunnitellaan vientimarkkinoille, mutta siitä on tulossa tärkeä välivaihe seuraavan sukupolven saksalais-ranskalaisen panssarivaunun kehittämisessä.

KNDS julkisti Leopard 2 A-RC 3.0:sta uusia tietoja Pariisissa järjestetyn puolustusalan Eurosatory 2024 -näyttelyn yhteydessä.

Uudessa mallissa on otettu huomioon räjähdelennokkien luoma uhka modernilla taistelukentällä. Tykkitornin päällä on kauko-ohjattava 30 millimetrin tykki, joka on suunniteltu droonien tuhoamiseen. Muita panssariajoneuvoja vastaan voidaan käyttää päätykin ohella panssarintorjuntaohjuksia. Vaunu on lisäksi nykyisiä Leopard 2 -versioita kevyempi.

War Zone -sivuston mukaan Leopard 2 A-RC 3.0 muistuttaa monilta osin General Dynamics -yhtiön viime vuoden lopulla esittelemää AbramsX-tankkia. Sekin oli varustettu päätykin ohella 30 millimetrin kauko-ohjattavalla konetykillä.

AbramsX:n hybridimoottorin sanotaan vähentävän polttoaineenkulutusta 50 prosentilla ja antavan taktisen etulyöntiaseman, koska vaunua voidaan käyttää täysin äänettömässä tilassa.

Automaattilatauksen vuoksi uusi Leopard-malli pystyy ampumaan kolme kranaattia kymmenessä sekunnissa. Miehistön koko pienenee neljästä kolmeen henkilöön.

Se on lisäksi varustettu tykkitornissa sijaitsevalla aktiivisella suojajärjestelmällä, joka on ilmeisesti israelilaisvalmisteinen Trophy-järjestelmä. Se koostuu pienistä tutkista ja laukaisimista, jotka voivat torjua lähestyviä panssarintorjuntaohjuksia ja muita kohteita.