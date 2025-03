Elina Valtonen: Ukraina tarvitsee uskottavat turvatakuut

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja Suomessa vieraileva Tanskan ulkoministeri Lars Løkke Rasmussen pitivät tiedotustilaisuuden keskiviikkona Merikasarmilla Helsingin Katajanokalla. Rasmussen on osa Tanskan kuningasparin valtiovierailun seuruetta.

Valtonen kertoi, että ministerit keskustelivat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja EU-komission ehdotuksesta vahvistaa Euroopan turvallisuutta ja Ukrainan tukemista. Asiaa käsitellään torstaina EU-johtajien ylimääräisessä huippukokouksessa Brysselissä.

Valtonen kertoi Suomen kannat tuleviin rauhanneuvotteluihin.

– Minkäänlaista aggressiota ei saa palkita. Ukrainalla on oikeus täyteen suvereniteettiinsa ja alueelliseen koskemattomuuteen. Meillä on oikeus jatkaa Ukrainan tukemista vapauteen, jonka he ovat valinneet tulevaisuudekseen, ulkoministeri sanoi.

– Mahdollisen tulitauon tullessa Ukraina tarvitsee uskottavat turvatakuut ja turvallisuusjärjestelyt, hän jatkoi.

Ulkoministeri Rasmussen sanoi, että Tanska jakaa Suomen kanssa saman näkemyksen Ukrainasta ja tulevista neuvotteluista.

– Aggressiota ei saa palkita, hän toisti Valtosen viestin.

Euroopan maiden pitää hänen mukaansa ”tehdä enemmän ja nopeammin”. Rasmussen sanoi Tanskan suhtautuvan myönteisesti komission ehdotuksiin muuttaa velkasääntöä siten, että jäsenmaat voivat käyttää nykyistä enemmän rahaa puolustuksen vahvistamiseen.