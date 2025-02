Elina Valtonen: Todennäköisesti Venäjä ei ole valmis rauhaan

Verkkouutisten Sanna Ukkola Show’ssa puhuttiin ajankohtaisesta Ukrainan tilanteesta. Vieraana ollut ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) suhtautui skeptisesti Venäjän rauhan haluihin.

– Venäjä ei todennäköisesti ole valmis pysyvään rauhaan. Euroopan toimintalinja tukea Ukrainaa ja luoda taloudellista painetta Venäjälle, jotta se lopettaisi sotansa, on aivan oikea ja sitä jatketaan ja voimistetaan, Elina Valtonen totesi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on syyttänyt Ukrainaa sodan aloittamisesta ja nimittänyt Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyita ”diktaattoriksi”.

– Hän (Trump) on henkilö, joka tuo politiikkaan henkilökohtaisia vivahteita. Saattaa olla jotain kaunaakin taustalla. Sen sijaan, että lähdemme sillä spekuloimaan, on tärkeää, että keskitymme asioihin, joihin voimme itse vaikuttaa, ulkoministeri muistutti.

Valtonen arvioi, että Trump haluaa rauhan Ukrainaan. Lisäksi Trump on ilmaissut haluavansa Euroopan maiden kantavan suuremman vastuun omasta puolustuksestaan osana liittokuntaa.

– Viestimme yhdysvaltalaisille ystäville on, että pysyvän ja oikeudenmukaisen rauhan aikaansaaminen on keskeistä myös kansainvälisen järjestyksen kannalta. Tässä on vain yksi osapuoli, joka ei ole pysyvään ja oikeudenmukaiseen rauhaan valmis, ja se on Venäjä. Paukut pitäisi kohdistaa Venäjään vaikuttamiseen.

– Venäjän toimintamalli on, että he ottavat kaiken mitä annetaan, myönnytyksiä ei kuulu ja sitten pyytävät lisää, ulkoministeri totesi.

Valtonen arvioi, ettei Yhdysvalloilla ole yhtä strategiaa Ukrainan suhteen, vaan maassa on keskenään kilpailevia toimintalinjoja. Hätä neuvotteluihin pääsemiseksi pelaa Valtosen mukaan lopulta vain presidentti Vladimir Putinin pussiin.

– Suomen kanta on, että näemme Ukrainan tulevaisuudessa EU:ssa ja Natossa. Uskomme, että Naton turvatakuut ovat paras ratkaisu Ukrainalle.

