Vladimir Putin vierailulla Intiassa 5. joulukuuta. / AFP / LEHTIKUVA / SAJJAD HUSSAIN

Elina Valtonen: Kreml halveksuu amerikkalaista elämäntapaa

  • Julkaistu 12.12.2025 | 13:22
  • Päivitetty 12.12.2025 | 13:22
  • USA, Venäjä
Vladimir Putin kunnioittaa Yhdysvaltain sotilaallista voimaa, ulkoministeri sanoo.
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) arvioi Venäjän presidentti Vladimir Putinin keskustelevan mielellään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa, koska se samalla nostaa Putinin omaa asemaa suurvaltajohtajien parissa.

– Hänelle on suoranainen kunnia katsoa maailman vaikutusvaltaisinta miestä silmiin. Putin tietysti kunnioittaa Yhdysvaltain sotilaallista voimaa, Elina Valtonen sanoi CNN-kanavan haastattelussa.

– Mutta hän todellakin halveksuu amerikkalaista elämäntapaa, jossa vapaus taataan kaikille kansalaisille. Tämä on myös eurooppalainen resepti. Ja sitä, mitä ukrainalaiset parhaillaan tavoittelevat, Valtonen jatkoi.

Ulkoministeri kehottaa vapaata maailmaa toimimaan yhteistyössä ja tukemaan Ukrainaa. Mahdolliset ristiriidat pystytään hänen mukaansa sovittelemaan.

Elina Valtonen huomauttaa lännen vahvistaneen omaa puolustuskykyään ja heikentäneen Moskovan sotakonetta kansainvälisten pakotteiden kautta.

– Presidentti Trumpin tavoite ”tappamisen lopettamisesta” on aivan oikea. Seuraava tärkeä askel on saattaa voimaan täysi tulitauko. Tämä osoittaisi, että Venäjä voisi olla kiinnostunut rauhasta. En ole nähnyt tästä toistaiseksi mitään merkkejä, Valtonen sanoi.

Uusimmat
