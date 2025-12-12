Elina Valtonen: Kreml halveksuu amerikkalaista elämäntapaa

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) arvioi Venäjän presidentti Vladimir Putinin keskustelevan mielellään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa, koska se samalla nostaa Putinin omaa asemaa suurvaltajohtajien parissa.
– Hänelle on suoranainen kunnia katsoa maailman vaikutusvaltaisinta miestä silmiin. Putin tietysti kunnioittaa Yhdysvaltain sotilaallista voimaa, Elina Valtonen sanoi CNN-kanavan haastattelussa.
– Mutta hän todellakin halveksuu amerikkalaista elämäntapaa, jossa vapaus taataan kaikille kansalaisille. Tämä on myös eurooppalainen resepti. Ja sitä, mitä ukrainalaiset parhaillaan tavoittelevat, Valtonen jatkoi.
Ulkoministeri kehottaa vapaata maailmaa toimimaan yhteistyössä ja tukemaan Ukrainaa. Mahdolliset ristiriidat pystytään hänen mukaansa sovittelemaan.
Elina Valtonen huomauttaa lännen vahvistaneen omaa puolustuskykyään ja heikentäneen Moskovan sotakonetta kansainvälisten pakotteiden kautta.
– Presidentti Trumpin tavoite ”tappamisen lopettamisesta” on aivan oikea. Seuraava tärkeä askel on saattaa voimaan täysi tulitauko. Tämä osoittaisi, että Venäjä voisi olla kiinnostunut rauhasta. En ole nähnyt tästä toistaiseksi mitään merkkejä, Valtonen sanoi.
Putin respects the military power of the United States but despises the American way of life: granting freedom to all individuals.
This is the way of life we Europeans — including the Ukrainians — defend. And it’s why we must stick together.
— Elina Valtonen (@elinavaltonen) December 11, 2025