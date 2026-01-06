Elina Valtonen keskusteli Kiinan ulkoministerin kanssa

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kävi tiistaina puhelinkeskustelun ajankohtaisista kansainvälisistä ja kahdenvälisistä kysymyksistä Kiinan ulkoministeri Wang Yin kanssa. Valtonen kertoi puhelusta viestipalvelu X:ssä.
Valtonen kertoi alleviivanneensa keskustelussa Suomen tukea Ukrainalle.
– Korostin Suomen horjumatonta tukea Ukrainan alueelliselle koskemattomuudelle ja suvereniteetille sekä kiireellistä tarvetta lopettaa Venäjän laiton hyökkäyssota, ulkoministeri kirjoittaa.
– Kaikilla valtioilla on vastuu kunnioittaa YK:n peruskirjaa ja kansainvälistä oikeutta.
Vaikka Kiina on virallisesti ilmoittanut pysyvänsä puolueettomana Ukrainan sodassa, ovat Kiinan ja Venäjän välit lähentyneet huomattavasti viime vuosina.
Pleased to continue the dialogue with China’s Foreign Minister Wang Yi. We had a phone conversation on current topics in international affairs and bilateral matters.
I underlined Finland’s unwavering support to the territorial integrity and sovereignty of Ukraine and the urgent… pic.twitter.com/K2PRotmrQL
— Elina Valtonen (@elinavaltonen) January 6, 2026