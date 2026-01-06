Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ulkoministeri Elina Valtonen. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Elina Valtonen keskusteli Kiinan ulkoministerin kanssa

  • Julkaistu 06.01.2026 | 17:12
  • Päivitetty 06.01.2026 | 17:12
  • Kiina, Politiikka
Ulkoministeri korosti Suomen horjumatonta tukea Ukrainalle.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kävi tiistaina puhelinkeskustelun ajankohtaisista kansainvälisistä ja kahdenvälisistä kysymyksistä Kiinan ulkoministeri Wang Yin kanssa. Valtonen kertoi puhelusta viestipalvelu X:ssä.

Valtonen kertoi alleviivanneensa keskustelussa Suomen tukea Ukrainalle.

– Korostin Suomen horjumatonta tukea Ukrainan alueelliselle koskemattomuudelle ja suvereniteetille sekä kiireellistä tarvetta lopettaa Venäjän laiton hyökkäyssota, ulkoministeri kirjoittaa.

– Kaikilla valtioilla on vastuu kunnioittaa YK:n peruskirjaa ja kansainvälistä oikeutta.

Vaikka Kiina on virallisesti ilmoittanut pysyvänsä puolueettomana Ukrainan sodassa, ovat Kiinan ja Venäjän välit lähentyneet huomattavasti viime vuosina.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)