Elina Valtonen jättisähkölaskuista: Yhtiöt velvoitettava julkistamaan tuotantohintansa

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtosen mukaan sähkön hinnan voimakas nousu on ajanut monet perheet hankalaan asemaan, vaikka talvi on vasta aluillaan.

– Jättimäiset sähkölaskut kurjistavat. Moni perhe on liemessä ja talvi on vasta alkanut, Lepomäki arvioi yhteisöpalvelu Twitterissä.

Kokoomus on esittänyt ratkaisuksi hintojen räjähtämiseen muun muassa EU-tason hintakattoa, kaiken kotimaisen sähköntuotannon käyttöönottoa ja yhtiöiden vakuusvaatimusten keventämistä. Myös hinnoittelumallia tulisi puolueen mukaan uudistaa. Valtosen mukaan sähkön hinta on moninkertainen tuotantokustannukseen nähden.

– Tarvitaan useita toimia, mutta ensiaskeleena on sähköyhtiöt velvoitettava julkistamaan tuotantohintansa. Julkisomisteiset yhtiöt näyttämään mallia, Valtonen kannustaa.

