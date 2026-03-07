Elina Valtonen HS:lle: Tekoälyyn liittyy valtava uhka

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoo Helsingin Sanomien laajassa haastattelussa olevansa huolissaan useista tekoälyyn liittyvistä kehityskuluista. Valtosen huolenaiheet liittyvät niin tekoälyn vaikutuksiin työmarkkinoilla kuin laajempiin uhkakuviin. Todennäköisyys sille, että ihmiskunta joutuu jossain vaiheessa jopa taistelemaan tekoälyä vastaan, on ministerin mukaan ”suurempi kuin nolla”.
– En olisi uskonut silloin 20 vuotta sitten, kun koodasin ensimmäisen neuroverkkoni, että universaalista tekoälymahdollisuudesta tulee niin valtava uhka, kuin nyt sen näen, Valtonen sanoo lehdelle.
Ulkoministeri toteaa tekoälyllä olevan myös turvallisuuspoliittisia vaikutuksia, sillä ”väärissä käsissä” teknologialla voi olla ikäviä seuraamuksia.
Valtonen, joka on koulutukseltaan tietotekniikan diplomi-insinööri, kehottaa uudistamaan Suomen työmarkkinoita tekoäly-aikaan. Suomessa tarvitaan mahdollisimman joustavia työmarkkinoita sekä verotusta joka ei suosi robotteja ihmistyövoiman kustannuksella, Valtonen pohtii.
Valtonen kertoo lisäksi HS:lle olevansa lähtökohtaisesti ehdolla vuoden 2027 eduskuntavaaleissa.