Ekonomistin hurja lista: Myrsky saapuu Eurooppaan

Yhdysvaltojen ja Israelin iskut Iraniin ovat ravistelleet markkinoita. Talousvaikutukset näkyvät pian Euroopassakin, arvioi ekonomisti ja Suomalainen työ ry:n toimitusjohtaja Juhana Brotherus.



– Myrsky saapuu pian Eurooppaan, hän kirjoittaa X-palvelussa.

Suomen jo valmiiksi hennolle kasvulle on Brotheruksen mukaan tulossa ”uusi vastatuuli”. Myös inflaatiopiikin riski kasvaa ja keskuspankit voivat joutua jäämään odotuslinjalle korkopolitiikassaan.

Brotherus listaa viestissään Spectator Indexin luvut, joiden mukaan öljyn hinta on noussut kolmekymmentä prosenttia ja bensiinin hinta neljätoista prosenttia. Japanin pörssi on laskenut neljätoista prosenttia ja Korean pörssi kahdeksan prosenttia.

Maanantaina aamulla Aasian pörssit olivat rajussa laskussa, joten Brotheruksen listaamat luvut ovat synkistyneet entisestään X-viestin kirjoitushetkestä.

Hänen mukaansa tilanteesta on merkittävä seuraus myös Venäjälle.

– Venäjän talous saa valtavan talousbuustin öljystä.

Brotherus nostaa esille tiedon, että Yhdysvalloissa markkinoiden odotus taantumasta on tuplaantunut Iranin sodan myötä. Brotherus pitää tilannetta poliittisesti poikkeuksellisena.

– En olisi uskonut, välivaalivuonna harvoin kannattaa uhrata äänestäjien talousluottamusta.

Hän kiteyttää arvionsa vanhaan sanontaan, että ”jos USA aivastaa, koko maailma sairastaa”.

Öljyn hinta nousi uutiskanava CNN:n mukaan sunnuntaina yli 100 dollariin tynnyriltä, ​​mikä oli ensimmäinen kerta sitten Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan vuonna 2022.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vähätellyt öljyn hinnan nousun merkitystä. Hän kirjoitti Truth Socialissa, että öljyn lyhytaikainen kallistuminen on “hyvin pieni hinta” Yhdysvaltain ja maailman turvallisuudesta ja rauhasta.

Trumpin mukaan öljyn hinnat laskevat nopeasti, kun Iranin ydinuha on saatu poistettua.

– Vain typerykset ajattelisivat toisin.



Myrsky saapuu pian Eurooppaan. Suomen hennolle kasvulle uusi vastatuuli, Venäjän talous saa valtavan talousbuustin öljystä. Inflaatiopiikki edessä, keskuspankit odotuslinjalle.



-Öljyn hinta +30%

-Bensan hinta +14%

-Japanin pörssi -14%

-Korean pörssi -8%

Lähde @spectatorindex — Juhana Brotherus (@JuhanaBrotherus) March 9, 2026