Uhka sodan jatkosta – hän on Iranin uusi johtaja

Israelin ja Yhdysvaltain ilmaiskuissa kuolleen ajatollah Ali Khamenein seuraajaksi Iranin ylimmäksi johtajaksi on valittu hänen 56-vuotias poikansa Mojtaba Khamenei.
Hän on pysytellyt pitkälti poissa julkisuudesta eikä ole koskaan toiminut virallisessa hallitustehtävässä. Mojtaba Khameneista on BBC:n mukaan vaikea löytää edes tuoretta kuvamateriaalia.
Mojtaba Khamenein kerrotaan silti käyttäneen huomattavaa valtaa kulissien takana. Häntä on kuvailtu kyvykkääksi ja voimakastahtoiseksi.
Valinta voi aiheuttaa tyytymättömyyttä Iranin sisällä. Islamilainen tasavalta perustettiin vuonna 1979 monarkian tilalle sillä periaatteella, että ylin johtaja valittaisiin johtajakykyjen ja uskonnollisten tekijöiden perusteella. Khamenein pojan valinta on kuin jatkoa monarkialle.
Monet asiantuntijat uskovat Mojtaba Khamenein jatkavan kovaa linjaa meneillään olevassa konfliktissa. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoi viime viikolla, että Ali Khamenein seuraaja joutuu välittömäksi ”eliminoinnin kohteeksi”.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin, ettei tulisi hyväksymään Ali Khamenein pojan valitsemista Iranin uudeksi ylimmäksi johtajaksi. Maan vallankumouskaarti ja asevoimat julistivat valtionmediassa uskollisuuttaan Mojtaba Khameneille.
Iran laukaisi nimitysuutisen jälkeen uuden ohjusaallon kohti Israelia.
– Hänen valintansa viittaa samaan vanhaan strategiaan: sortotoimia kotona ja vastarintaa kansainvälisesti, Chatman House -ajatuspajan ohjelmajohtaja Sanam Vakil sanoo Wall Street Journalille.