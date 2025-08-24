Ekonomistien mukaan Britannia valuu kohti massiivista kriisiä

The Telegraph raportoi, että useat johtavat ekonomistit arvioivat Britannian talouden olevan ajautumassa syviin vaikeuksiin. Maan valtiovarainministeri Rachel Reevesin talous- ja veropolitiikan on kritisoitu vievän Britannia jopa 1970-luvun kaltaiseen tilanteeseen, jolloin maa ajautui syvään velkakriisiin ja joutui lainaamaan miljardien suuruisen pelastuspaketin Kansainväliseltä valuuttarahastolta.

Syksyn budjetin luominen on Reevesille vaikea tilanne; maan suuret lainakulut ovat jättäneet budjettiin jopa 50 miljardin punnan aukon. Oppositiolta tilanne ei ole jäänyt huomaamatta. Reform UK:n johtaja Nigel Farage arveli taloustilanteen olevan kuin ”1970-luku uudestaan”, kun taas konservatiivipuolueen johtaja Kemi Badenoch on sanonut, että valtion lainanoton jyrkästi nousseet kustannukset ovat olleet se hinta, mikä työväenpuolueen holtittomasta taloudenpidosta täytyy nyt maksaa.

Korjatakseen valtion alijäämäistä taloustilannetta uskotaan Reevesin turvautuvan jälleen verotuksen nostamiseen. Asiantuntijat ovat artikkelin mukaan varoitelleet tämän vain hidastavan nyt jo entisestään heikossa tilanteessa olevaa Britannian talouskasvua. Esimerkiksi vähittäiskaupan inflaatio on maassa jo nyt viiden prosentin tasolla, mikä vaikeuttaa kasvua ja kotitalouksien tilannetta entisestään.

Britannian vanhimman itsenäisen taloustutkimuslaitoksen, National Institute for Economic and Social Researchin, johtajan tehtävästä äskettäin eronnut professori Jagjit Chadha väittää talouden olevan romahtamisen partaalla. Myös hän kuvailee Britannian olevan lähellä 1970-luvun tilannetta.

– Emme pysty lyhentämään velkaa, emme tule pystymään maksamaan eläkemaksuja, etuuksia on vaikea maksaa, hän kuvailee mahdollista tulevaisuutta.

Andrew Sentance, Englannin pankin korkoja asettavan rahapoliittisen komitean entinen jäsen, vertaa niin ikään nykytilannetta viisikymmentä vuotta sitten tapahtuneeseen. Hän kokee Reevesin talouspolitiikan olevan samoilla linjoilla kuin vuoden 1976 pelastuspaketin aikana tehtävässä olleen Denis Healeyn aikoinaan.

– Healeyn tavoin hän on lisännyt massiivisesti julkisia menoja, lainanottoa ja veroja – mikä on kiihdyttänyt sekä kysynnän vetäytymistä että kustannusinflaation nousua. Ellei politiikkaa peruta, olemme matkalla kohti talousromahdusta, Sentance latasi.

Hän huomauttaa Britannian lainanottokustannusten olevan parhaillaan korkeammat kuin Kreikalla. Tämän pitäisi hänestä herättää ymmärtämään missä tilanteessa Britannian talous parhaillaan on.

Toinen rahapoliittisen komitean entinen jäsen, Willem Buiter, arvioi, että ellei Reeves muuta kurssiaan, hän joutuu markkinoiden valvontaan. Sama tapahtui 1970-luvulla. Silloin vastineeksi Kansainvälisen valuuttarahaston tukipaketista Britannia joutui leikkaamaan reilulla kädellä julkisista menoistaan.

Britannialla on nyt viidenneksi korkein velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kehittyneissä maissa, 96,3 prosenttia. Tämän seurauksena velan korkomaksut nousevat tänä vuonna 111,2 miljardiin puntaan. Se tarkoittaa maan budjettivastuutoimikunnan mukaan yhtä puntaa jokaista hallituksen käyttämää 12 puntaa kohden.

Oppositiopoliitikot varoittivat, että Reeves vain pahentaisi tilannetta, jos hän korottaisi veroja kustannusten kattamiseksi. He vaativat, että hänen on sen sijaan leikattava menoja.

Valtiovarainministeriön tiedottaja vakuuttaa, että väitteet siitä, että talous olisi 1970-luvun tyylisen velkakriisin partaalla ovat perusteettomia. Hän korostaa hallituksen tekevän Kansainvälisen valuuttarahaston hyväksymää talouspolitiikkaa Britannian talouden käynnistämiseksi uudelleen.

– Muutossuunnitelmamme tuo enemmän rahaa työssäkäyvien taskuihin, ja vankka sitoutumisemme finanssipoliittisiin sääntöihimme on auttanut laskemaan korkoja viisi kertaa vaalien jälkeen, valtiovarainministeriöstä perustellaan.

– Vähennämme myös valtion lainanottoa, jotta voimme investoida parempiin kouluihin, sairaaloihin ja työssäkäyville perheille tarkoitettuihin palveluihin.