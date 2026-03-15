Ekonomisti Ylelle: Asunnonvaihtajat voivat hyötyä nykymarkkinoista

Asunnon vaihtajan ei kannata tuijottaa pelkkää oman asunnon myyntihintaa tai siitä aikanaan maksettua hintaa, muistutetaan Ylen artikkelissa. Oleellista on väliraha eli se euromääräinen erotus, joka vanhan ja uuden asunnon väliin jää.

Vaikka oman asunnon arvo olisi laskenut, suurempien asuntojen hinnat ovat usein laskeneet euromääräisesti vielä enemmän.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Asunnonvaihtajat voivatkin markkinoiden nykytilanteessa olla voittajia, sanoo asuntoluottopankki Hypon pääekonomisti Juho Keskinen Ylelle.

– Se, mikä viime kädessä ratkaisee, on se, paljonko omasta aikaisemmasta asunnosta saa euroja ja paljonko niitä joutuu uuteen sitomaan, Keskinen sanoo.

– Nykyisessä markkinatilanteessa tämä erotus voi olla hyvinkin suosiollinen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Esimerkkilaskelmassa, jos pienen asunnon hinta laskee 150 000 eurosta 135 000 euroon, menetys on 15 000 euroa. Jos suuren asunnon hinta laskee samassa suhteessa 300 000 eurosta 270 000 euroon, hinta putoaa 30 000 euroa. Tällöin asunnon vaihtaja säästää välirahassa 15 000 euroa.

Moni asunnonvaihtaja tekee virheen pitämällä kiinni vanhasta ostohinnasta. Tämä voi johtaa mahdollisuuden hukkaamiseen, sillä samaan aikaan unelmien suurempi asunto voi olla poikkeuksellisen edullinen.

Tilanteessa on kuitenkin poikkeuksia. Yksiöiden neliöhinnat ovat laskeneet suhteellisesti rajusti. Jos vertailukohtana on vuosi 2018 tai 2020, väliraha voi joissain tapauksissa olla nyt jopa suurempi.