Miten asuntovelallisen kannattaa nyt toimia? Ekonomisti neuvoo IL:ssä

Korot ovat nousussa Lähi-idän sodan vuoksi ja moni asuntovelallinen saattaa pelätä, mitä jatkossa tapahtuu. Keskiviikkona 12 kuukauden euribor oli 2,812 prosenttia. Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich sanoo Iltalehdelle, että kolmen prosentin rajapyykkikin saattaa rikkoutua.

Kannattaisiko asuntolaina sitten vaihtaa 12 kuukauden euriborista vaihtaa lyhyempään viitekorkoon?

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta. Se riippuu omasta riskinottohalukkuudesta. Lähtökohtaisesti pidemmällä aikavälillä lyhyemmät viitekorot tulevat tyypillisesti edullisemmiksi, von Gerich vastaa.

Pitkät korot taas tuovat asuntovelalliselle vakautta silloin, kun päivittäiset vaihtelut ovat suuria.

– Ajattelen itse, että suurempi päätös asuntovelallisella on se, ottaako lainaansa jotakin korkosuojaa tai mahdollisesti jopa pidemmän kiinteän koron kuin se, minkä pituisen euriborin valitsee, asiantuntija jatkaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Von Gerich muistuttaa, että asuntolainojen pituudet huomioiden nykyhetken tapahtumilla on loppujen lopuksi aika pieni merkitys. Todellisuus on valitettavasti kuitenkin se, että erilaisten shokkien välinen aika tuntuu lyhenevän.

EKP saattaa nostaa ohjauskorkoa jo ensi kuun kokouksessa. Tilanne kuitenkin elää.

– Tilanne on täysin auki. On edelleen ihan mahdollista, että 12 kuukauden euriborin hinnoittelemat nostot eivät tapahdukaan. Ihan samalla tavalla on mahdollista, että markkina aliarvioi tilanteen ja energiahinnoissa mennään vielä paljon huonompaan suuntaan, inflaatiopaineet leviävät ja keskuspankki joutuu nostamaan vielä enemmän korkoa.