Ekonomisti tyrmää varallisuusveron – ”Viimeinen naula arkkuun Suomen taloudelle”

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Sami Pakarinen tyrmää ajatuksen varallisuusveron käyttöönotosta.

– Se olisi viimeinen naula arkkuun Suomen taloudelle, joka on polkenut paikallaan jo 18 vuotta, Pakarinen sanoo Verkkouutisille.

– Ihmiset ja pääoma liikkuvat maailmalla nopeasti, kuten on nähty viime aikoinakin esimerkiksi Englannin, Ranskan ja Norjan tapauksissa varallisuusveroihin liittyen. Suomessa tärkeintä on saada kerrytettyä yksityistä pääomaa kasvun tueksi. Varallisuusvero veisi juuri päinvastaiseen suuntaan, Pakarinen jatkaa.

Keskustelu varallisuusverosta on käynyt vilkkaana jälleen viime aikoina. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n pääekonomisti Patrizio Laina kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että varallisuusveron käyttöönottoa pitäisi pohtia Suomessakin. Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen tyrmäsi ehdotuksen toteamalla, että jos maa ottaa käyttöön varallisuusveron ennen kuin varallisuutta on kertynyt, sitten ei kerry veroakaan.

Tällä hän viittaa siihen, että Suomessa ihmisten varallisuus on pienempi kuin useissa muissa maissa. Syyt löytyvät pitkälti Suomen kireästä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta.

Pakarisenkaan mielestä siinä ei olisi mitään järkeä, että Suomessa alettaisiin verottaa vielä erikseen varallisuudestakin.

– Suomalaisten varallisuus on jo laajasti verotettua esimerkiksi lahja- ja perintöveron sekä kiinteistöveron muodossa, hän huomauttaa.

Pakarisen mukaan varallisuusverolla olisi lukuisia kielteisiä vaikutuksia Suomen talouteen.

– Seuraukset olisivat pääomapaon kiihtyminen entisestään ja investointien loppuminen. Jo pelkkä ajatusten heitto tästä verosta voi saada ihmiset reagoimaan, Pakarinen huomauttaa.

Hänen mukaansa pitäisi mennä juuri päinvastaiseen suuntaan eli kannustaa yksityisen pääoman kerryttämiseen.

– Helpoin ja paras tapa edetä on tehdä sama kuin Ruotsissa eli poistaa lahja- ja perintövero. Näin saataisiin lisää kotimaista, aktiivista omistamista ja paremmat pääomamarkkinat. Kuten Ruotsissakin on käynyt, Pakarinen huomauttaa.

