Professori tyrmää varallisuusveron: Ensin pitäisi kertyä varallisuutta

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen tyrmää puheet, joiden mukaan Suomessa pitäisi ottaa käyttöön varallisuusvero.

– Jos maa ottaa käyttöön varallisuusveron ennen kuin varallisuutta on kertynyt, sitten ei kerry sitä veroakaan, Vesa Puttonen toteaa viestipalvelu X:ssä.

Hänen kommenttinsa on vastaus Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n pääekonomistin Patrizio Lainan kirjoitukseen. Laina kirjoittaa, että varallisuusveron käyttöönottoa Suomessa olisi pohdittava. Hän viittaa Helsingin Sanomien juttuun, jonka mukaan varallisuusvero on otettu käyttöön useissa muissakin Euroopan maissa.

Monesti näissä vertailuissa unohtuu se, että muualla Euroopassa kotitalouksien varallisuudet ovat suurempia kuin Suomessa. Monissa maissa varallisuusverotus koskee vain yli miljardiomaisuuksia, mutta Suomessa erillistä veroa on esitetty jo miljonääreillekin.

Suomalaisten pienempi varallisuus verrattuna moniin muihin maihin selittyy osittain Suomen kireällä verotuksella. Esimerkiksi Ruotsissa ihmisillä on huomattavasti enemmän varallisuutta kuin Suomessa.

Suomessa varsinkin pääomatulojen verotus on kansainvälisesti vertailtuna erittäin kireä. Alimmillaan pääomatulojen veroprosentti on 30. Lisäksi Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna kireä ansiotulojen verotus. Progression takia verotus on sitä kireämpi, mitä enemmän henkilö tienaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa rahaa säästävä ja sijoittava kotitalous joutuu rankasti maksamaan veroja vaurastumisestaan. Ruotsalaisten vaurastumista on edesauttanut sekin, että maa on luopunut perintöverotuksesta, toisin kuin Suomessa.