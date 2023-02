Ekonomisti muistuttaa: Täällä on Suomeakin korkeampi veroaste

Elinkeinoelämän keskusliiton pääekonomisti Penna Urrila huomauttaa Twitterissä, että Tanskassa on Euroopan korkein veroaste. Tämä unohtuu usein Suomen verotuksesta keskusteltaessa.

Tanskassa kokonaisveroaste on 46 prosenttia, kun se on Suomessa 43 prosenttia. Toisin kuin Suomessa, Tanskassa verotuksen painopiste on vähemmän työssä ja enemmän toisaalla.

Julkaisemassaan päivityksessä Urrila käy läpi muutamia keskeisiä eroja maiden verotuksen väliltä.

– Pieni- ja keskituloisten tulovero kireämpi (muttei suurituloisten!), ALV 25 prosenttia ilman alennettuja kantoja esimerkiksi ruoalle, paljon kireämpi autovero, Urrila luettelee.

Urrilan vertailussa ei ole huomioitu työnantajamaksuja.

Hän toivoo, että edellä mainitut seikat eivät unohtuisi silloin, kun Euroopan maiden veroasteita vertaillaan keskenään.

– Jos pohtii Tanskan veroja Suomeen, pitäisi myös muistaa kertoa nämä.