Ekonomisti jakoi kuvan: ”Markkinatalous paras ratkaisu asumisen hintaan, kuten näkyy”

Asuntohintojen pudotus on puhuttanut viimeiset kuukaudet, kun aiemmin suuri kysymys on ollut asumisen kalleus kasvukeskuksissa. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtaja Sami Pakarinen on jakanut X-yhteisöalustalla graafin, joka havainnollistaa hintojen laskua.

– Markkinatalous ja sen edistäminen on ylivoimaisesti paras ratkaisu myös asumisen hintaan kuten kuvasta näkyy. Vantaalla asuntojen tarjonta vastannut kysyntään jo pitkään, sillä nimellishinnat nyt jo alle vuoden 2010 tason, Pakarinen kommentoi.

Vantaa on rakentanut paljon yksiöitä muun muassa Kivistön alueelle, mistä sitä on myös kritisoitu.

Vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta Vantaalla oli 3069 euroa, kun se muualla pääkaupunkiseudulla oli 4468 euroa.

Vuoden toisella neljänneksellä asuntohinnat laskivat Vantaalla reilut seitsemän prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan pk-seudulla asuntotyypeistä voimakkaimmin ovat laskeneet kerrostaloyksiöiden hinnat.

LUE MYÖS:

Tämän hintainen asunto käy nyt parhaiten kaupaksi Helsingissä