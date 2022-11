Ekonomistin mukaan hintojen nousu jatkuu vielä kuukausia

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist uskoo hintojen nousun jatkuvan laaja-alaisena eikä tällä hetkellä ei ole havaittavissa mitään viitteitä siitä, että kehitys olisi hidastumassa.

– Vaikka bensiinin hinta on laskenut tuntuvasti kesällä mitatuista huippulukemista, sen tilalle on tullut uusia kroonisia inflaatioajureita, jotka eivät tule hellittämään nopeasti. Erityisesti sähkön ja ruuan kallistuminen kiihdyttävät inflaatiota vielä useiden kuukausien ajan, Appelqvist kommentoi tiedotteessa.

Tilastokeskuksen mukaan inflaatio oli lokakuussa 8,3 prosenttia. Kuluttajahintoja nosti erityisesti sähkön kallistuminen ja asuntolainojen korkojen nousu. Samoin bensiinin ja dieselin hinnat olivat selvästi vuodentakaista tasoa korkeammalla, vaikka viime kuukausina polttoaineiden hinnat eivät ole enää kallistuneet. Myös elintarvikkeet kallistuivat rajusti: ruoan ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat viime vuoteen verrattuna peräti 15,7 prosenttia.

– Huolestuttavinta lokakuun inflaatioluvuissa on hintojen nousun laaja-alaisuus. Jokseenkin kaikki hyödykkeet kallistuvat tällä hetkellä vauhdikkaasti. Myös ruuan ja energian hinnoista putsattu pohjainflaatio kiihtyi jo yli viiteen prosenttiin. Korkea pohjainflaatio kertoo laaja-alaisista hintapaineista eli siitä, että hintojen kallistuminen on juurtunut jokseenkin syvälle talouden rakenteisiin, eikä sitä selitä enää mikään yksittäinen tekijä tai pieni hyödykejoukko, Appelqvist toteaa.

Kuluttajahinnat nousivat lokakuussa 0,9 prosenttia verrattuna syyskuuhun.

– Myös kuukausitasolla kuluttajahinnat nousivat poikkeuksellisenkin vauhdikkaasti lokakuussa. Selitys siihen, ettei vuosi-inflaatio kiihtynyt tätä enempää on yksinkertaisesti se, että myös viime vuonna hinnat nousivat lokakuussa vauhdikkaasti.

Pidemmällä aikajänteellä on Appelqvistin mukaan jonkinlaista helpotusta kuitenkin luvassa, eikä ole todennäköistä, että inflaatio Suomessa nousisi enää nykyiseltä tasolta merkittävästi ylemmäs. Suhdannetilanne on heikkenemisvaiheessa sekä Suomessa että laajemmin euroalueella, ja lähestyvä taantuma tulee poistamaan hintapaineita taloudesta. Jo nyt on näkevissä, että raaka-aineiden hinnat ovat laskeneet selvästi korkeimmilta tasoiltaan, mikä pienentää yritysten kustannuspaineita. Vielä eivät hintapaineet kuitenkaan ole hellittäneet.

– Toistaiseksi ei ole nähty inflaatiota rauhoittavaa kulutuskysynnän laskua, vaan kotitaloudet käyttävät paljon rahaa ja ylläpitävät kulutustaan osin säästöjen turvin palkkojen ostovoiman alentumisesta huolimatta. Myöhemmin talvella suhdanteen heikentyminen tulee kuitenkin jarruttamaan inflaatiokehitystä, kun kulutuskysyntä vaimenee, toteaa Appelqvist.

