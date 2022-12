EK:n johtaja: Julkiset menot pitää käydä tarkasti läpi

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja ja pääekonomisti Penna Urrila toivoo, että valtiovarainministeriön tuore virkamiespuheenvuoro herättelee suomalaisia huomaamaan, että julkinen talous ei ole vakaalla pohjalla.

– Myös EK näkee, että Suomeen tarvitaan tasapainotalkoot, joilla julkinen talous käännetään kestävälle pohjalle, Urrila kirjoittaa EK:n sivuilla.

Virkamiehet esittävät, että julkista taloutta on tarpeen vahvistaa vähintään yhdeksällä miljardilla eurolla kahden seuraavan vaalikauden aikana.

– EK:n arvio tasapainotustarpeesta on samaa suuruusluokkaa kuin valtiovarainministeriöllä. Urakka on suuri ja kestää kauan, mutta työhön on välttämätöntä ryhtyä pikaisesti tulevien sukupolvien hyvinvoinnin varmistamiseksi. Samalla voidaan keventää kasvavien korkomenojen taakkaa ja saada pelivaraa myös tuleviin kriiseihin vastaamiseksi, EK:n johtaja toteaa.

Urrilan mukaan talouden sopeutuksen painopisteen on oltava rakenneuudistuksissa ja menomaltissa. Veroasteen nousu on hänen mukaansa vältettävä.

– Tasapainotuksen tulee keskittyä kasvua ja työllisyyttä vahvistaviin rakennetoimiin, menomalttiin sekä julkisten menojen tarkkaan läpikäyntiin, johon tuleva valtiovarainministeriön menokartoitus antaa hyvän lähtökohdan. Kokonaisveroasteen nousu on pystyttävä estämään, ja tulevissa veropäätöksissä on huomioitava verojen vaikutukset työllisyyteen, kasvuun ja ostovoimaan.

EK:n pääekonomisti @peurrila painottaa, että kokonaisveroasteen nousu on pystyttävä estämään, ja tulevissa veropäätöksissä on huomioitava verojen vaikutukset työllisyyteen, kasvuun ja ostovoimaan. #vm https://t.co/y68qbUBU5d — EK (@Elinkeinoelama) December 8, 2022