EK:n asiantuntija työllisyystavoitteesta: Katteetonta henkselien paukuttelua

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari toteaa blogissaan, että Sanna Marinin (sd.) hallitus apujoukkoineen kehuu saavuttavansa itselleen asettamansa tavoitteen työllisyysasteen nostamista 75 prosenttiin vuonna 2023.

– Tavoite saattaa hyvinkin toteutuakin. Mutta onko henkselien paukutteluun aihetta, kun ottaa huomioon, millaista työllisyyden kasvu on ollut laadullisesti, Vesa Rantahalvari kysyy?

– Rohkenen väittää, että tämän ja edellistenkin hallitusten työllisyystavoitteet on mitoitettu olettaen, että työllisyyden kasvu vastaa työaikamuodoittain kutakuinkin tavoitteen asettamishetken työaikamuotojen jakaantumista osa- ja kokoaikatyöhön.

Hänen mukaansa tämä oletus on olennainen, koska hallitukset ovat tavoitelleet työllisyysasteen nostolla etenkin julkisen talouden tasapainottumista ja työsuhteiden osa- ja kokonaisuudella on suuri merkitys julkisen talouden tasapainoon.

– Karkeasti ottaen mitä enemmän työllisyyden kasvu kohdistuu kokoaikatyöhön, sitä enemmän työllisyyden kohentuminen kasvattaa verotuloja ja supistaa etuusmenoja, kuten asumistukea ja työttömyyspäivärahoja. Yhden lisätyöllisen on ajateltu tasapainottavan julkista tavoitetta keskimäärin 25 000 eurolla vuodessa.

Rantahalvari toteaa kuitenkin, että pelkän työllisyysasteen seuraaminen antaa puutteellisen kuvan työllisyyden kehityksestä.

– Tämä johtuu tavasta mitata työllisyysastetta. Se lasketaan suhteuttamalla työlliset 15-64 -vuotiaiden määrään. Työllisenä pidetään henkilöä, joka teki tutkimusviikolla työtä vähintään 1 tunnin. Myös eräiden niin sanottujen hyväksyttyjen syiden takia työstä poissaolleet katsotaan työllisiksi. Tavasta määritellä työllinen seuraa, että kokoaikatyölliset ovat tällä mittarilla samanarvoisia kuin osa-aikatyötä tekevät, Rantahalvari kirjoittaa.

Hän muistuttaa, että hallitus sitoutui ohjelmassaan seuraamaan työllisyyden kehitystä työllisyysastetta hienojakoisimmilla mittareilla. Niitä ovat ainakin tehtyjen työtuntien määrä, kokoaikatyöksi muutettu työllisyysaste ja työsuhteiden tyypit.

Rantahalvari toteaa, että hänen silmiinsä ei ole osunut hallituksen teettämään hallitusohjelman mukaista analyysiä työllisyyskehityksen laadusta.

– Oma pika-analyysini on, että henkselien paukutteluun työllisyysastetavoitteen saavuttamisessa on katetta lähes yhtä vähän kuin sillä, että hallitus olisi saavuttanut 80 000 päätösperäisen lisätyöllisen saavuttamisen. Muun muassa Valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut, että hallituksen päätösperäisten työllisyystoimien vaikutukset jäävät kauaksi tavoitteesta.

Rantahalvarin arvio perustuu lähinnä vaatimattomaan kehitykseen tehtyjen tuntien määrässä. Hän huomauttaa, että työtunnit eivät ole vaalikauden aikana nousseet käytännössä lainkaan.

– Kun työtunnit eivät ole lisääntyneet, esimerkiksi palkoista maksettujen verojen tuoton kasvu selittyy pelkästään palkkatason nousulla ja etuusmenot eivät ole juurikaan supistuneet. Työllisyysasteen noususta karkeasti puolet on jatkuvan ja määräaikaisen osa-aikatyön lisääntymistä. Se selittää sen, miksi tehdyt työtunnit eivät ole lisääntyneet toivotusti.

Hän toteaa, että hallituksen työllisyystoimet ovat jääneet alimittaisiksi.

– Siksi tällä vaalikaudella sen pitää tehdä vielä työllisyystoimia, jotka tasapainottavat julkista taloutta ja pidättäytyä tulevista vaaleista huolimatta ratkaisuista, jotka heikentävät työllisyyttä.