”Eikä yhtäkään huumekokeilua”

Kokoomus sai huhtikuun eduskuntavaaleissa Satakunnasta toisen kansanedustajan vastoin gallupien ennustuksia, kun Mari Kaunistola, 44, pääsi läpi Rauman Matias Marttisen ohella.

Mari Kaunistola on muun muassa Porin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kauppatieteiden maisteri ja filosofian maisteri, joka valintansa myötä nyt laittaa väitöskirjahankkeen Tampereen yliopistossa hengähdystauolle.

Uuden edustajan työura alkoi vuosituhannen vaihteessa porilaisista paikallisradioista. Yhteiskunnalliset asiat ja rikosuutisointi viehättivät. Toimittaja napattiin poliisiin siviilinä valistustöihin.

– Kun se projekti alkoi loppua, ne miehet rupesivat sanomaan että Mari pitäisi laittaa poliisikouluun. Minä olin vaan että juu-u, vai että poliisikouluun. Menin kuntosalille ja kokeilin treenata painojen kanssa, mutta ei ollut voimaa… Vaan aukoton ei ole poliisikoulun pääsykoekaan, koska pääsin läpi, Mari Kaunistola nauraa.

Lopulta ylikonstaapelin tehtävistä Kaunistola siirtyi viestintäpäälliköksi. Sieltä hän päätyi poliisiammattikorkeakouluun henkilöstöjohtamisen kouluttajaksi.

Uuden edustajan sydäntä lähellä eduskunnassakin on nimenomaan työelämän kehittäminen ja muutos.

– Viime vuosinakin valtionhallinnossa töissä on nähnyt, että kyllä tilaa henkilöstöjohtamisen kehittämiselle on hurjasti. Kun johtaminen hoidetaan huonosti tai siihen ei panosteta, se maksaa meille isoja euroja sairauspoissaoloina ja työtyytymättömyytenä. Se on maailma jossa on kehitettävää.

Kaunistola kertoo pitäneensä hirveästi koulupoliisin työstä ja poliisin ennaltaehkäisevästä työstä. Hän kertoo heidän tuolloin testailleen paljon, miten nuorille ja kasvattajille puhua huumeista. Kahden vuoden projektin aikana tuli pidettyä satoja tilaisuuksia.

– Jotenkin miettii, että kun tämä maailma menee niin hirveää vauhtia ja ilmiöt tulevat niin nopeasti meille syliin, että paljonko se on oikeasti vaikuttanut lapsiin ja nuoriin? Koulumaailmassa se näkyy vahvasti ja siellä ollaan todella huolissaan, että aina vaan aikaisemmassa vaiheessa ja paljon isompia murheita, Kaunistola pohtii.

Kaunistola toivoo herättävän siihen, etteivät opettajat voi ottaa kasvatusroolia. Se kuuluu vanhemmille.

– Eikä yhtäkään huumekokeilua. Poliisina sen on nähnyt. Kun on itsekin saanut olla huumetutkinnassa aikanaan jonkin verran mukana, niin kyllä se viesti kaikilta narkomaaneilta oli, että kun olisi tajunnut ettei sitä ensimmäistäkään kokeilua olisi tehnyt. Kaikki sitä katuivat. Keneltäkään en kuullut viestiä että hei, mun elämäni on hienoa ja kliffaa. Se on kaikkea muuta, kun aineet ottavat yliotteen.

Eduskuntavaaleissa Mari Kaunistolaa huoletti, että osa ehdokkaista laillistaisi kannabiksen.

– Samalla he ovat huolissaan nuorten mielenterveysongelmien lisääntymisestä, vaikka lukuisissa tutkimuksissa on todettu, että juuri voimakkaaksi jalostettu kannabis aiheuttaa erityisesti nuorille käyttäjille mielenterveysongelmia, hän huomauttaa.

Eduskunnassa Kaunistola toivoo hallituksen synnyttyä ja politiikan palasten pudottua paikoilleen pääsevänsä leipätyötään hyödyntämään hallintovaliokuntaan, jossa poliisin ja ehkä pelastustoimenkin haasteita ratkotaan.

– Mutta ensimmäisen kauden edustajana ei kauheasti huudella. Katsotaan, mitä saadaan.