SDP yhä suosituin puolue HS:n gallupissa

SDP jatkaa Helsingin Sanomien gallupissa suosituimpana puolueena 24,6 prosentin kannatuksella, mutta laskua on tullut 0,2 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta.
Pääministeripuolue kokoomusta äänestäisi 17,6 prosenttia, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Kokoomuksen kannatus on heikentynyt 0,2 prosenttiyksikköä.
Perussuomalaisten 13,3 prosentin kannatuksessa mitattiin 0,1 prosenttiyksikön heikentyminen.
Keskustan kannatus on pysynyt 13,7 prosentissa.
Vasemmistoliiton kannatus on HS:n gallupissa noussut 10,6 prosenttiin ja vihreiden 9,2 prosenttiin.
RKP:tä äänestäisi 4 prosenttia, kristillisdemokraatteja 3,1 prosenttia ja muita kuin eduskuntapuolueita 2 prosenttia. Liike Nytin kannatus on 1,9 prosenttia.
Tutkimusyhtiö Verian teki Helsingin Sanomien toimeksiannosta tutkimuksen, jossa selvitettiin puolueiden eduskuntavaalikannatusta. Tutkimusaineisto kerättiin 18.3.–20.4.2026. Tutkimusta varten haasteltiin kaikkiaan 4 340 henkilöä. Aineisto kerättiin internetpaneelissa. Tutkimuksen otos edustaa maamme 18 vuotta täyttänyttä väestöä pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.